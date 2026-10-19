גלי ההדף של המשבר החברתי והפוליטי בצרפת ממשיכים להכות בערי המדינה, כאשר הפגנות על רקע כלכלי, יוקר מחיה ואינפלציה הידרדרו שוב ושוב לפרעות אלימות, הצתות, עימותים קשים עם כוחות הביטחון ואלפי מעצרים.

בתיעודים השונים מאירועי הפרעות בצרפת, ניתן היה לשמוע בבירור ביטויים בערבית ושפה המאפיינת את שכבות האוכלוסייה של בני המהגרים מארצות ערב וצפון אפריקה.

בתיעוד שהופץ ברשתוץ החברתיות, אחת הנשים שהשתתפה בהפגנות האימה בצרפת מצאה את האשמים: "הישות הציונית".

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראית אישה הלבושה בסממנים לאומניים אלג'יראים כשהיא משלבת בנאומה האשמות אנטישמיות ומסיתות נגד שלטונות צרפת.

לדבריה, "הציוניסטים הם אלו שמנהלים את צרפת, וכשציוניסטים מנהלים את צרפת, ובכן זוהי צרפת של היום". היא מוסיפה וטוענת כי הציבור אינו מקשיב למתרחש, וכי "כל מה שקורא כאן בצרפת אתם שמים את זה על הגב של הדת המוסלמית ושל אלג'יראים בפרט".

במסגרת התעמולה האיסלאמית, הדוברת קוראת בגלוי לגיוס המוני של בעלי מוצא זר ואזרחות כפולה, ומכוונת ישירות לקהל היעד שלה: "אני קוראת לכל הצרפתים מוצאי אזרחות זרה, צרפתים-אלג'יראים למשל, אנחנו הרוב, אנחנו שישה מיליון, ללכת להצביע, ללכת להצביע למלנשון".

היא מסבירה כי רצתה את האיזון מצד מפלגת 'צרפת בלתי-כנועה' (LFI) של ז'אן-לוק מלנשון, ומציינת כי לדעתה "עד לכאן יש לנו רק את השמאל הקיצוני, הקיצוני ביותר... מפלגת 'LFI שיש לה פתרונות".

בהמשך הסרטון, היא נראית קוראת בקול "אללה אכבר, אתם שומעים ככה? תדעו מה זה אללה אכבר", תוך שהיא פונה לאנשים סביבה ומכוונת איומים מפורשים כלפי מי שאינו מיישר קו עם עמדתה.

בשיא דבריה מזהירה הדוברת באיומים אלימים: "אם אני מוצאת שמישהו אינו אלג'יראי, אמרתי לו שאני אפתח לך את הרגליים שלך, את הברכיים שלך אני אשבור לך אותן!".

הדוברת, שפתחה את דבריה בהטפות פוליטיות ואיומים, נראית כשהיא לוקחת חלק פעיל ופיזי בפרעות האלימות עצמן. כשהיא עוטה מסכה ומשקפי מגן, היא משתלבת בהתפרעויות ההמוניות ברחובות, וממשיכה לקרוא קריאות לאומניות ואלימות.