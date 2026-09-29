מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס בראיון לרשת פוקס האמריקנית למעצר חמשת החשודים בבריטניה בחשד שניסו לפוצץ מכונית תופת ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד הסמוך ללונדון. הבסיס משמש את צבא ארצות הברית ומשם יצאו תקיפות אמריקניות נגד איראן.

"מה שכמעט קרה בבריטניה במהלך סוף השבוע הוא מצב חמור מאוד. זהו מצב שמערב בבירור את ידיו של גורם זר", טען רוביו. "אני חושב שזה מחבר אותנו למציאות, והיא שאנו מתמודדים עם גורמים בעולם", הוסיף והזכיר את החשד למעורבות איראנית.

"באיראן איימו בגלוי לתקוף אינטרסים אמריקאיים ברחבי העולם. אנו תמיד ניקח זאת ברצינות רבה. יהיו לכך השלכות אם הדבר אי פעם יקרה או אפילו ינוסה", הבהיר מזכיר המדינה.

רוביו טען כי בידיו מידע רב בנוגע לאירוע, שעדיין אינו יכול לשתף: "יש עוד הרבה חדשות שייצאו בנושא זה בימים הקרובים, אך יש גבול למה שאני יכול לומר כרגע".

כזכור, חמישה בני אדם נעצרו בממלכה בחשד שניסו לפוצץ מכונית תופת ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד. משטרת גלוסטרשייר מסרה כי החשודים נעצרו בעבירות על חוק חומרי הנפץ, וכי צוות מומחים לסילוק פצצות של הצבא הבריטי בדק כלי רכב באזור. התושבים המקומיים פונו מהאזור.

ב"טלגרף" דווח על מספר כיווני חקירה שנבדקים למניע מאחורי התקרית, בהם מבצע רוסי אפשרי או קנוניה אסלאמיסטית. עם זאת, מניע הקשור לאיראן נחשב כרגע לסביר ביותר. מקורות המעורים בחקירה אמרו ל"טלגרף" כי סוכנים איראנים כנראה מעורבים ישירות בתכנון הפיגוע.

בכתבת הדיילי מייל פורסמו פרטים נוספים על ניסיון הפיגוע הדרמטי. לפי הדיווח, תושבת מקומית ביצעה שיחת חירום ודיווחה על גברים חשודים בסמוך למספר טנדרים ליד היקף הבסיס. בחיפוש שנערך בכלי הרכב איתרו השוטרים התקני הצתה מוכנים לשימוש וחומרי נפץ כימיים.

הקבוצה תועדה כשהיא ללא חולצות ואזוקה, מה שהוביל לחשש מצד המשטרה שהם נושאים חגורות נפץ על גופם. כוחות משטרה חמושים ויחידת סילוק פח"ע של הצבא הוזעקו לזירה, ורובוט משטרתי לנטרול פצצות נצפה בודק את הטנדרים.

כתוצאה מהאירוע החריג פינו כוחות הביטחון כ-85 בתים בסביבה והעבירו את התושבים למרכז פנאי סמוך. בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד שוכנת מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארצות הברית. הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני".

יוזכר כי משמרות המהפכה האיראניות הזהירו בעבר את בריטניה כי הבסיס יהיה על הכוונת אם מפציצי ארצות הברית ימשיכו לטוס ממנו. בימים האחרונים תוגברו משמעותית אמצעי האבטחה בבסיס פיירפורד ובאזור הוצבו מחסומי דרכים ושוטרים חמושים שמונעים גישה אליו.