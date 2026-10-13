דרמה של ממש התרחשה היום (שלישי) בגרמניה: נמל התעופה הבינלאומי בעיר נירנברג נסגר הרמטית לתנועה אווירית בעקבות דיווח על "תקרית חירום אווירית". נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות לחלוטין, אך הדיווחים מהשטח מצביעים על אירוע חמור.

על פי דיווח בעיתון הגרמני 'בילד', מבצע משטרתי נרחב מתנהל כעת בתוך מתחם הנמל. במסגרת הכוננות הגבוהה, יחידת קומנדו מיוחדת של המשטרה הגרמנית (SEK) הוזעקה בדחיפות למקום.

ליווי אווירי ונחיתה בטוחה

האירועים החלו להתגלגל זמן קצר לפני הצהריים, מעט לאחר נחיתתו של מטוס נוסעים שהגיע מהאי היווני קורפו. המטוס, של חברת 'קורנדון איירליינס' בטיסה XR456, היה אמור לנחת בנמל בשעה 12:15. על פי נתוני אתר המעקב 'Flightradar24', המטוס אכן נחת בבטחה על המסלול בשעה 12:16, דקה אחת בלבד לאחר הזמן המתוכנן.

דובר המשטרה המקומית אישר ל'בילד' כי מטוסי קרב מסוג 'יורופייטר' של חיל האוויר הגרמני ליוו את המטוס שהגיע מיוון ברגעיו האחרונים באוויר, וזאת עד לנחיתתו. "התקבל דיווח על אירוע חירום אווירי שנסיבותיו אינן ברורות", מסרה המשטרה בהודעה רשמית, והדגישה כי למרות הליווי המפחיד, המטוס עצמו נחת בשלום ללא פגע. "החקירה לבירור נסיבות האירוע מתנהלת כעת במלוא המרץ".

ב'בילד' ציינו כי שעות ספורות בלבד לפני אירוע החירום הנוכחי, אירעו שיבושים בתנועה האווירית בנמל בעקבות תצפית אפשרית של כלי טיס בלתי מאויש (רחפן) באזור.

לפי הדיווחים, שלושה טייסים שונים דיווחו במהלך הלילה האחרון, בנפרד זה מזה, על עצם בלתי מזוהה שראו בעין במהלך שלבי ההמראה או הנחיתה בנמל. האירועים הללו מתווספים לתקרית החירום הנוכחית, שגורמת לבהלה רבתי ולשאלות רבות סביב הנעשה בשמי גרמניה.