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"זה היה נס"

לעיני המצלמות: שכן אמיץ חילץ ילד בן 4 מבית בוער בידיים חשופות

שכן אמיץ במיסיסיפי חפר בידיו החשופות בין הריסות בית בוער וחילץ ילד בן ארבע שנלכד בחדר השינה • הילד פונה במצב אנוש לבית החולים • מפקד המשטרה: "זה היה לא פחות מנס"

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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תיעוד דרמטי ממצלמות הגוף של השוטרים חושף את רגעי חילוצו של ילד בן ארבע שנלכד בבית בוער במדינת מיסיסיפי שבארצות הברית.

השכן, קנארד הודג', חפר בידיו החשופות בין ההריסות הלוהטות והצליח למשוך את הילד החוצה.

השריפה פרצה ב-7 באוקטובר בעיירה אדוארדס. חמישה ילדים נוספים, בני שנתיים עד 13, חולצו מהבית, אך הילד בן הארבע נותר לכוד בחדר השינה. הודג' הצטרף למאמצי החיפוש, איתר את זרועו של הילד ומשה אותו מההריסות.

הילד, שסבל מכוויות קשות ולא נשם, עבר פעולות החייאה בזירה ופונה לבית החולים במצב אנוש. בתיעוד נשמע אחד השוטרים מעודד אותו: "קדימה, איש קטן... תחזיק מעמד".

"זה היה לא פחות מנס", אמר מפקד המשטרה המקומית, טרנס קראמפ. הודג' הסביר כי פעל במהירות כדי להעניק לילד סיכוי לשרוד. נכון לעדכון האחרון, לא פורסם מידע נוסף על מצבו. נסיבות פרוץ השריפה עדיין נחקרות.
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