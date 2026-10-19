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השליכו חבר לנהר בשביל בקבוק: התגובה המפתיעה של ענקית המשקאות

שלושה נערים מקזחסטן תועדו כשהם מחזיקים את חברם ברגליו ומשתלשלים איתו מעל נהר כדי להוציא בקבוק שנפל למים | הסרטון התפשט במהירות, וחברת המשקאות החליטה להתערב (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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השליכו חבר לנהר בשביל בקבוק: התגובה המפתיעה של ענקית המשקאות (צילום: רשתות חברתיות)

שלושה נערים מקזחסטן הפכו לכוכבי רשת לאחר שתועדו כשהם מסכנים את עצמם בניסיון לחלץ בקבוק קוקה קולה שנפל לנהר. החברה זיהתה את ההזדמנות, יצאה לחפש את השלושה והפכה את הסרטון הוויראלי למהלך פרסומי.

הכול התחיל כשבקבוק קוקה קולה נפל למים. במקום לוותר עליו, שלושת החברים החליטו לפעול: אחד מהם השתלשל כשראשו כלפי מטה מעל הנהר, בעוד חבריו אוחזים ברגליו ומנסים לסייע לו להגיע לבקבוק. התיעוד החריג התפשט ברשתות החברתיות ועורר תגובות רבות.

השליכו חבר לנהר בשביל בקבוק: התגובה המפתיעה של ענקית המשקאות
השליכו חבר לנהר בשביל בקבוק: התגובה המפתיעה של ענקית המשקאות (צילום: רשתות חברתיות)

לפי הדיווחים, הנערים הסבירו כי לא רצו ללכלך את הנהר ולהשאיר בו את הבקבוק. אלא שהניסיון להציל את המשקה הפך בעצמו לסיכון של ממש, כאשר החברים נקטו דרך מסוכנת כדי להגיע אליו.

הסרטון הגיע גם לחברת קוקה קולה בקזחסטן, שהחליטה להפוך את המקרה להזדמנות יוצאת דופן. בחשבון הרשמי של החברה פורסמה פנייה לשלושת הנערים: ״אתם הייתם צריכים את קוקה קולה. עכשיו קוקה קולה צריכה אתכם״.

המיתוג שקיבלו החברים

החברה החלה לחפש את גיבורי הסרטון, ובמקביל גולשים ברשת נרתמו לניסיון לאתר אותם. לפי אתר החדשות הקזחי Digital Business, החברה אף הגיבה להתעניינות הגוברת בחיפוש אחריהם והביעה תקווה שיימצאו במהירות.

התגמול שקיבלו הנערים

לפי אתר החדשות הקזחי BES.media ואתר Tamera, כל אחד משלושת הנערים קיבל ארגז קוקה קולה וחולצת טי שעליה הודפס איור בהשראת הסרטון הוויראלי. נציגי החברה נפגשו איתם במקום שבו התרחש האירוע.
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