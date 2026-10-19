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זוועה בארה"ב

השוטרים נחרדו: תשעה ילדים הוחזקו בכלובים ועברו התעללות קשה

תשעה ילדים בני שנה עד 13 חולצו מבית בארצות הברית, לאחר שעל פי החשד הוחזקו במקום בתנאים מזעזעים | שני מבוגרים נעצרו (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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משמאל ג'ונתן פאר, מימין הבית בו הוחזקו הילדים (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

תשעה ילדים בני שנה עד 13 חולצו מבית באוהיו שבארצות הברית, לאחר שעל פי החשד הוחזקו בתנאים מזעזעים, נכלאו מאחורי כלובים ונמנע מהם מזון ומים. שני מבוגרים נעצרו בחשד להתעללות בילדים ולסיכון חייהם.

הפרשה נחשפה לאחר ששירותי הרווחה העבירו למשטרה מידע על חשד להתעללות. במהלך חיפוש שנערך ב־13 באוקטובר בעיירה אטנה, גילו ה בית שורץ חרקים, תנאי שינה ירודים ומחסור במרחב מחיה. לפחות ארבעה מהילדים התגוררו במחסן קטן בשטח הנכס.

על פי מסמכי בית המשפט, הילדים נאלצו לעמוד במשך שעות ארוכות כשגבם צמוד לקיר, כאשר מסמרים שהונחו על הרצפה שימשו לסימון מיקום רגליהם. חלקם הוחזקו מאחורי כלובים או מחסומים, לעיתים כעונש ולעיתים ללא סיבה.

שני החשודים, ג'ונתן פאר בן ה־37 וג'קלין קולמן בת ה־32, נעצרו והואשמו בסיכון ילדים. בית המשפט קבע ערבות של 150 אלף דולר לכל אחד מהם. פאר הכחיש את ההאשמות ואמר: "זה לא נכון. לא החזקתי אף אחד בכלובים. אני אוהב את הילדים שלי והייתי מוכן למות למענם".

כל תשעת הילדים הועברו לטיפול שירותי הרווחה, והמשטרה ממשיכה בחקירת הפרשה. הרשויות אינן שוללות הגשת אישומים נוספים.
משטרהארה"במעצרהתעללות בילדיםאוהיו
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