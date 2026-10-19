רגעים מפתיעים תועדו בצפון סומטרה שבאינדונזיה, כאשר לטאת כוח גדולה התגלתה מסתתרת בתקרת העץ של סלון בית משפחה.

הזוחל נחשף לאחר שחלק מלוחות התקרה נשברו, וזנבו ורגליו בצבצו מבעד לפתח שנוצר. כך דיווח אתר ויראלפרס, שפרסם את תיעוד האירוע. בני משפחתה של מירנדה תאודורה סיאהאן הבחינו בזוחל הגדול כשהוא מסתתר מעל ראשיהם, בתקרה שמעל הסלון. בתיעוד נראים חלקי גופו מבצבצים דרך לוח עץ שבור בתקרה במדינה רגילים למפגשים מהסוג הזה אך בתוך הבתים בשעת לילה המפגש הפך למראה חריג במיוחד.

המחלצים הזיזו את התקרה: ואז הגיח משם שכן ענקי - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:41 המחלצים הזיזו את התקרה: ואז הגיח משם שכן ענקי ( צילום: רשתות חברתיות )

מחלצים ניגשו לטפל בזוחל ולחלץ אותו ממקום מסתורו, והאירוע תועד בסרטון והופץ ברשת.

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לטאות כוח הן זוחלים גדולים, וחלק מהמינים מסוגלים להגיע לאורך מרשים, ולכן מפגש בלתי צפוי עם אחת מהן בתוך הבית עשוי להפתיע גם את הדיירים והמחלצים המנוסים ביותר.