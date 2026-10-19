עקיצה לאילון מאסק: המכונית המעופפת שחלפה מעל רכבי טסלה

אלף אירונאטקס עובר מעל רכבי טסלה - צילום: Alef Aeronautics 10 10 0:00 / 0:40 אלף אירונאטקס עובר מעל רכבי טסלה ( צילום: Alef Aeronautics )

חברת אלף אירונאוטיקס האמריקנית פרסמה סרטון שבו נראית מכונית מעופפת מתוצרתה ממריאה אנכית וחולפת מעל שורת כלי רכב, בהם סייברטראק ורודסטר של טסלה, במהלך שנועד לעקוץ את יצרנית הרכב החשמלי ואת בעליה, אילון מאסק.

הסרטון פורסם לאחר שטסלה הציגה את הדור החדש של מכונית הרודסטר שלה, המסוגלת לבצע תמרונים באוויר באמצעות מערכת דחף מיוחדת. באלף אירונאוטיקס מיהרו להגיב וטענו כי טסלה היא למעשה החברה השנייה שנכנסת לתחום המכוניות המעופפות, אחריהם.

רכב טסלה מדגים תעופה מעל רכבים אחרים - צילום: Tesla 10 10 0:00 / 0:07 רכב טסלה מדגים תעופה מעל רכבים אחרים ( צילום: Tesla )

"ברוכה הבאה טסלה למרוץ המכוניות המעופפות, אנחנו כאן לבד כבר 11 שנה", אמר מנכ"ל החברה, ג'ים דוכובני. לדבריו, כניסתה של חברה גדולה כמו טסלה לתחום היא התפתחות חיובית שתסייע לקידום הטכנולוגיה.

בחברה טוענים כי ההדגמה הייתה הטיסה המתועדת האלף של המכונית המעופפת שפיתחו. בניגוד לרודסטר של טסלה, המבוססת על מערכת דחף, הרכב של אלף משתמש במדחפים חשמליים המאפשרים המראה ונחיתה אנכיות. עם זאת, המכונית עדיין נמצאת בשלבי פיתוח ואינה מאושרת לשימוש מסחרי חופשי.