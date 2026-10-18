שבוע וחצי בלבד לפני פתיחת הקלפיות, המתח במערכת הפוליטית החרדית מגיע לשיאו. יו"ר סיעת 'שלומי אמונים', חבר הכנסת מאיר פרוש, הגיע לאולפן 'כיכר השבת' לריאיון מקיף עם ישי כהן.

בריאיון צהוא מתייחס לתחושות הקשות ברחוב החרדי, מנתח את סיכויי גוש הימין, מציג התחייבות חד-משמעית בסוגיית חוק הגיוס, ולא מהסס לבקר את התנהלות הקואליציה בקדנציה החולפת.

כבר בפתח הריאיון, כשהוא נשאל על האווירה ברחוב החרדי לאור גל המעצרים של תלמידי הישיבות וצווי הגיוס, פרוש מסרב לייפות את המציאות: "הציבור לא מרגיש 'לא נוח' – הוא מרגיש גרוע! גרוע מאוד. אנחנו מקווים שהדברים האלה לא יהיו, אבל כדי שמשהו ישתנה חייבים לקרות כמה דברים בסיסיים".

פרוש הבהיר כי המפתח לשינוי המצב טמון בזהות שר המשפטים והמערכת המשפטית: "צריכים להתמנות שופטים בבית המשפט העליון. תלוי מי שר המשפטים – שיהיה אחד כזה שיכול לעשות שהשופטים לא ייראו חד-צדדיים, שיהיו מעורים בקהל ויודעים מה לשפוט. אם לא תהיה לנו יועצת משפטית שמכוונת דווקא על הכיוון הזה של לפגוע בציבור החרדי – אז ודאי שהמצב יהיה שונה".

"במה טעינו? נתנו לכל האחרים לרוץ קדימה ולנו אמרו 'אחר כך'"

כשנשאל על הלקחים מארבע השנים האחרונות ועל התנהלות המפלגות החרדיות סביב הרפורמה המשפטית, פרוש הציג ניתוח גלוי והכה על חטא:

"אתה שואל במה טעינו? ידענו בדיוק מה הולך להיות! ההסדר שלנו לגבי בני ישיבות היה שיהיה חוק שאומר שלימוד תורה זה דבר חיוני, ויחד לזה יצטרף חוק הרפורמה המשפטית. אבל מה טעו אלה שנתנו לנהג לנסוע? נתנו לכל הארבעה חוקים אחרים: נבצרות של ביבי, דרעי עם החוק שלו, בן גביר עם שלו, סמוטריץ' עם שלו. ושלנו אמרו לנו 'אחר כך', ואנחנו הסכמנו והיינו נחמדים ולא השתוללנו – אז זה מה שטעינו!"

בעקבות טעויות העבר, פרוש מציג התחייבות נחרצת לקדנציה הבאה ומצהיר כי הפעם לא יינתנו שום אשראי או דחיינות:

"אף פעם לא יכולות להיות פשרות בנושא הגיוס. האם נסכים לדחות? לא נסכים לדחות! זה כן. או שיש לנו חוק ואנחנו יכולים להיות מסודרים בעניין הזה, או שאין חוק ואנחנו לא בעניין. הפעם אנחנו לא נמצאים בתוך הוויתורים האלה. לא נותנים גם להעביר חוקים שהקואליציה מעוניינת בהם – עד שהדבר הזה מוסדר. הצבעת ליהדות התורה? אתה יכול לדעת שלא תקום כאן ממשלה שאנחנו חלק ממנה לפני שיש חוק גיוס. חתומים על זה!"

שאף אחד לא יחשוב שאנחנו בכיס שלו

בכל הנוגע לשאלת ההמלצה על ראש הממשלה ביום שאחרי הבחירות, פרוש מסרב לפזר הבטחות מראש ומסביר את האסטרטגיה מול בנימין נתניהו:

"תמיד אני עונה לך: תן לי לעבור את הבחירות. דגל התורה אומרת שהיא לא חלק מגוש נתניהו? היא לא רוצה שביבי יחשוב לרגע שיש לו אותנו והוא יכול לרוץ ולא צריך להסתכל עלינו. לא! אתה רוצה אותנו בממשלה? אתה רוצה שנהיה חלק מהדבר הזה? בבקשה, תסדיר את מה שהיית אמור להסדיר לפני ארבע שנים. כמו שהסדרת שגרירים, ונציגים, ותקציבים, כל מה שעשית לכולם – בבקשה, עכשיו תסדיר את העניין הזה".

כשנשאל על הצעות לפשרות חדשות או מתווים חלופיים בנושא הגיוס, ענה בביטול: "לא הוסמכתי על ידי אף אחד מהרבנים להביא הסדר חדש. אנחנו דורשים דבר פשוט מאוד: מי שיושב ולומד – שיקבל את הדיחוי כמו שהיה כל השנים. 75, 76 שנים זה היה מוסדר, בבקשה להסדיר את זה מחדש".

פרוש לא חסך את שבטו גם מראשי האופוזיציה ומאביגדור ליברמן: "כל מי שאתה רואה שהוא ממש חי רק בשביל פוליטיקה ואין לו שום אמת בדברים שלו – ככה המצב נראה. הרי ליברמן, כשהוא הצטרך לעשות קואליציה עם חרדים בשביל משה ליאון, הוא דיבר איתנו: 'יש לי קולות, בואו נתאחד'. ברגע שהמליך אותו – ברח מאיתנו! האנשים האלה פשוט מתבזים בהתנהלות שלהם".

פרוש מגיב למפלגת 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר

במהלך הריאיון, מציב ישי כהן אתגר בפני פרוש ומעלה את סוגיית מפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר – מפלגה חדשה המנסה לאתגר את המיינסטרים החרדי ואף קיימה עצרת עם מאות משתתפים בבנייני האומה.

אי אפשר להתעלם, זה כבר לא גימיק. אתה רואה מאות מבני הציבור החרדי שאומרים 'רוצים משהו אחר'

"אין לי מושג. אפשר להתעלם! ואם אתה שואל אותי האם ראיתי בתמונות אנשים שמזוהים עם המפלגה שלנו, באגודה? לא ראיתי! גם לא של דגל התורה. יכול להיות שהאנשים האלה הצביעו לבן גביר עד עכשיו, יכול להיות שהם לא הצביעו. אתה יודע די טוב, וגם הם יודעים, שהם לא נכנסים בסוף. אז מי שרוצה להצביע איתם... אני לא רוצה לדבר על אף אחד שום דבר, אני מחפש קולות ליהדות התורה".

כשנשאל מה הוא אומר לציבור שחש ממורמר ורוצה ייצוג אחר, השיב פרוש בציניות:

"מה אפשר לעשות? גם אתה היית רוצה להיות חבר כנסת, לא? יש אנשים שאתה מכיר שרוצים להיות חברי כנסת, הם הולכים לכנסת? לא כולם הולכים לכנסת. יש כאלה שאומרים 'אני אנסה, מה יש, אני אנסה'".

פרוש הדף בנחישות גם את השיח סביב שילוב מועמדת אישה חרדית בסיעות החדשות: "איפה? ביהדות התורה? אתה מדבר עוד פעם על מפלגת הציבור... מה קשורה האישה אלינו? כמה פעמים צריכים להגיד לך באותו ריאיון?".

"הלוואי והיו עושים פריימריז באגודת ישראל"

בחלקו השני של הריאיון התייחס פרוש לטלטלות הפנימיות בתוך 'אגודת ישראל' – החל מהפיצול הטכני של 'שלומי אמונים' ו'בעלזא' מהסיעה המרכזית, ועד לשמועות על חסידי גור.

על הפיצול הטכני הבהיר: "נפרדנו לצורך טכני של המימון. כל חבר כנסת זכאי באיקס כסף, אז במקום שייכנס לקופה אחת, נתחלק לפי חברי כנסת לקופות נפרדות. בקלפי מצביעים כולנו לאותו פתק אחד – ג'. אין שום דבר אחר". על החשש מפתקים לבנים בחסידות גור אמר: "חסיד שרואה מה שכתוב בעיתון יודע מה שהרבי רוצה שיעשו. שם כתוב דברים ברורים וככה יהיה".

בצעד מפתיע, התייחס פרוש לקריאות לשינוי שיטת בחירת הנציגים במפלגות החרדיות:

"בתקנון של אגודת ישראל מתשנ"ד כתוב שמי שרוצה להיות חבר כנסת יכול להיבחר באחת משתי דרכים: או בדרך של פריימריז, או במועצה הארצית. אצלנו זה פתוח ומועצת התורה אישרה את זה. אי אפשר לומר שזה דבר שלא מקובל. הלוואי והיו עושים פריימריז! אם אתה רוצה שאני אפעיל באגודת ישראל את מה שעשיתי בעבר, אני מוכן לפעול".

לסיום, כשנשאל כיצד הוא מתכוון להביא קולות נוספים ליהדות התורה אחרי קדנציה מורכבת כל כך, חתם פרוש במסר לציבור: "כל הזמן שזמין לי אני מתקשר לאנשים, מבקש ומסביר. מי שהוא חסיד של רבי שאומר שאסור להצביע – אני לא מתווכח. אבל כל מי שלא – חובה להצביע! הציבור מבין שרק יהדות התורה חזקה תוכל לעמוד על נפש עולם התורה".