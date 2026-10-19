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מזעזע את הגוש | צפו

"גולדקנופף, דרעי וביבי יגיעו ל-70 מנדטים": ליברמן מסביר למה יצביע נגד ממשלת מיעוט

יושב ראש 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, מבהיר באולפן 'כיכר השבת' כי יצביע נגד ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים - גם לתקופת מעבר | ליברמן טוען כי צעד כזה יעניק רוח גבית אדירה לסיעות החרדיות ולליכוד: "באותו רגע שחזרת לבחירות, אתה מקפיץ את גוש המשתמטים" • צפו בקטע מהריאיון המלא שישודר הערב ( פוליטי)

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ישי כהן
כיכר השבת |
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ליברמן נגד ממשלת מיעט | צפו
ליברמן נגד ממשלת מיעט | צפו

ימים ספורים לבחירות, חבר הכנסת , יו"ר 'ישראל ביתנו', התארח באולפן 'כיכר השבת' והסביר לישי כהן את העמדה הנחרצת שלו נגד הקמת ממשלת מיעוט, גם כפתרון זמני לתקופת מעבר. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

במישור העקרוני, הבהיר ליברמן כי לא ייתן את ידו להקמת קואליציה הנשענת על חברי הכנסת הערבים: "להישען על הח"כים שאמרו כבר אחרי ה-7 באוקטובר שחמאס זה ארגון צדקה, או שמאשימים את חיילי צה"ל ברצח ובפשעים נגד האנושות – לא את חמאס, את חיילי צה"ל! אני, מבחינה מוסרית, לא רואה אפשרות להישען על אותם ח"כים, גם ברע"ם וגם במשותפת, גם עופר כסיף..."

"ממשלת מעבר כזאת תביא את וגולדקנופף ל-70 מנדטים"

במישור המעשי, הזהיר יו"ר 'ישראל ביתנו' כי ממשלת מיעוט היא מתכון בטוח לזינוק דרמטי של המפלגות החרדיות וגוש בבחירות הבאות:

"במישור המעשי, ממשלת מיעוט זו ממשלה מאוד לא יציבה. כל ח"כ בודד יכול לסחוט, יכול לשגע, יכול לאיים על הקואליציה. ברור שקואליציה כזאת לא תשרוד להרבה זמן. אחרי ממשלת מעבר כזאת אתה חוזר לבחירות, ואז גולדקנופף, דרעי וביבי יחד יגיעו כבר ל-70 מנדטים! אם הקמת ממשלת מיעוט על קולות של יאסר חוג'יראת ועופר כסיף לתקופת ביניים – ממשלת מיעוט, לא משנה לכמה זמן - באותו רגע שחזרת לבחירות אתה מקפיץ אותם... את גוש המשתמטים".

כשנשאל על ממצאי הסקרים שמראים כי האופוזיציה אינה מגיעה ל-61 מנדטים ללא המפלגות הערביות, דחה ליברמן את התחזיות בביטול: "אני אומר לך שאני בטוח שאנחנו נביא רוב מוצק, רוב ממשי, רוב משמעותי. אין דבר כזה! אני מכיר את השטח. ארבע המפלגות, גוש המשרתים - נהאנחנו נביא רוב מוצק. כל הדיבורים על ממשלת מיעוט זה משדר חולשה ותבוסתנות".
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