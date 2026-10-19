יירוטי טילים בליסטיים מעל שמי תל אביב ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

איראן מאותתת כי היא נערכת לסבב מלחמה נוסף מול ארה"ב וישראל, ומאיימת להרחיב משמעותית את זירת העימות אם הנשיא דונלד טראמפ יחליט לחדש את התקיפות.

בחודש האחרון הגבירו בכירי הצבא האיראני את הצהרותיהם הלוחמניות, וטענו כי ארצם צברה מאגרי נשק חדשים וכי בידיה יכולות שטרם באו לידי ביטוי במערכה. "העולם יהיה המום", הצהיר בסוף החודש שעבר חוסיין מוחבי, דובר משמרות המהפכה. לדבריו, לאיראן יש יעדים חדשים שעדיין לא הותקפו. בין האפשרויות שעליהן מאיימים בטהרן: פגיעה בכבלי תקשורת תת־ימיים, במרכזי נתונים המשמשים מערכות בינה מלאכותית ובמתקני נפט וגז ברחבי האזור. "המלחמה לא הסתיימה", הוסיף מוחבי, והבהיר כי משמרות המהפכה נערכים למערכה ממושכת. ההצהרות נועדו, בין היתר, להרתיע את וושינגטון באמצעות הצגת המחיר הכבד שאיראן עלולה לגבות אם תותקף פעם נוספת. טעות של הביוקר: נהג ערמומי נצמד לפורשה ולמד את הלקח דני שפיץ | 10:18 ​"בישל את הדיסה של עצמו": עקיצת הענק של שר החוץ האיראני למקרון כיכר השבת | 09:13 כמעט תשעה חודשים לאחר שארה"ב וישראל פתחו במלחמה נגד איראן בפברואר, העימות נקלע למבוי סתום. שני הצדדים טוענים לניצחון: בטהרן מצביעים על הישרדות המשטר, ואילו בוושינגטון מדגישים את הנזק שנגרם לו. במקביל, ממשל טראמפ ממשיך לבחון צעדים כלכליים וצבאיים שנועדו להביא את איראן לכניעה, אך בטהרן מסרבים להיכנע ללחץ.

מטרה לגיטימית? מגדל אייפל ( צילום: Shutterstock )

תקיפות אפשריות באירופה

האיומים האיראניים אינם מוגבלים למזרח התיכון. לפי גורמים אמריקניים ששוחחו עם CNN, הצבא האמריקני גיבש תוכניות תקיפה חדשות נגד איראן, הכוללות אפשרות לשימוש בפצצת ה־MOAB, המכונה "אם כל הפצצות", נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין. מדובר בפצצה הקונבנציונלית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני, ושימוש בה יסמן הסלמה משמעותית.

בבית הלבן התקיימו בשבועות האחרונים דיונים על האפשרויות העומדות בפני טראמפ. הנשיא הצהיר כי לא ינקוט צעדים חדשים לפני בחירות האמצע בארה"ב, שייערכו ב־3 בנובמבר, אולם כמה מיועציו אמרו ל־CNN כי אינם יודעים אם מדובר בהתחייבות סופית או בהחלטה שעשויה להשתנות.

בטהרן מצדם מנסים להציג את האיומים האמריקניים כתעמולה שנועדה להפחיד את הציבור. מפקד בצבא איראן, עלירזא שייח', אמר בשבת כי מדובר באמצעים שנועדו להטיל אימה על אזרחי המדינה, והכריז: "העם האיראני הוא אבי כל הפצצות".

אלא שבמקביל להצהרות, איראן מאותתת על שינוי בתפיסת הלחימה שלה: במקום להמתין למתקפה אמריקנית, היא עשויה לשקול גם תקיפות מקדימות. בשבוע שעבר דיווחו חשבונות של משמרות המהפכה ברשתות החברתיות כי נערכו תרגילים צבאיים ברחבי המדינה, שבמסגרתם שוגרו 30 טילים בליסטיים במטח אחד.

פרצין נאדימי, חוקר בכיר במכון וושינגטון המתמחה במדיניות האמריקנית במזרח התיכון, העריך כי אם איראן תחליט להשתמש בטילים ארוכי הטווח שלה נגד מטרות באירופה, היא עשויה לכוון לבסיסים אמריקניים בבריטניה או למתקן רמשטיין שבגרמניה, בסיס הלוגיסטיקה הצבאי האמריקני הגדול ביותר מחוץ לארה"ב. עם זאת, לדבריו, אפשרות כזו תישמר ככל הנראה לתרחיש של הסלמה חריפה במיוחד.

החשש אינו תיאורטי לחלוטין: מוקדם יותר החודש החזירה ארה"ב לבסיסיה בשטחה את כל המפציצים ארוכי הטווח שהוצבו בבריטניה, בעקבות איום חדש שלא פורט. ימים קודם לכן עצרו הרשויות הבריטיות כמה חשודים במסגרת חקירה של מזימה איראנית לפגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי שבו הוצבו המפציצים האמריקניים.

איראן מאיימת

בשבוע שעבר הזהיר מוחסן רזאאי, ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, כי במקרה של תקיפה אמריקנית נוספת, טהרן תפגע בנכסים אמריקניים באזור, לרבות באיחוד האמירויות.

"אם תפרוץ מלחמה נוספת, כבלי תקשורת תת־ימיים רבים, מרכזי נתונים, מתקני בינה מלאכותית ותשתיות אחרות ברחבי האזור עלולים להיהרס", הזהיר רזאאי.

גם בתוך איראן גוברת החרדה מפני חידוש התקיפות. תושבים בטהרן סיפרו ל־CNN כי הם חיים בתחושה שההפצצות עלולות להתחדש בכל רגע. תושב בן 70 סיפר כי הטעין את סוללות הגיבוי שלו, הצטייד במים והכין את ביתו לאפשרות של מתקפה פתאומית.

אם לשני ילדים תיארה את החשש לשלוח את ילדיה מדי בוקר לבית הספר, בעוד כוחות משמרות המהפכה ובסיסים צבאיים נוכחים ברחובות. "אני רוצה לדעת מה עוד ארה"ב מתכננת להפציץ", אמרה. "הם אפילו לא הצליחו לחסל את ההנהגה האיראנית, וגם לא הצליחו להגיע להסכם. אז מה הטעם לפתוח במלחמה נוספת?"