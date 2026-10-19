שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז היום (שני) על תוכנית מקיפה להסדרת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון, במסגרתה תועבר האחריות המלאה לטיפול באלימות יהודית לידי משטרת ישראל מחוז ש"י. ההכרזה מגיעה בעקבות אירועי האלימות החמורים בסוף השבוע, שכללו תקיפת דיפלומטים זרים ומוסקים פלסטינים.

"הטיפול באלימות החמורה של קומץ המתפרעים היהודים ביו"ש חייב להיות נתון לחלוטין לאחריות משטרת ישראל מחוז ש"י - כולל פעילות מניעה, חקירה והעמדה לדין", מסר שר הביטחון.

לדבריו, "צה"ל לא צריך ולא יכול לעסוק באכיפה אזרחית, אלא להילחם בטרור הפלסטיני ולהגן על גבולות המדינה ועל היישובים היהודים ביהודה ושומרון ובקו התפר".

על פי הנחיית שר הביטחון, צה"ל הכין תוכנית מקיפה המחלקת בין סמכות צה"ל בשטח לבין העברת האחריות לאכיפה האזרחית בפועל לידי מחוז ש"י במשטרת ישראל. התוכנית נועדה להבהיר את הפרדת התפקידים בין הכוחות הביטחוניים השונים באזור.

כ"ץ הבהיר כי התוכנית לא כוללת המלצות להחזרת צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבי יהודה ושומרון - צעד שביטל עם כניסתו לתפקיד שר הביטחון. "צווים מנהליים הם לא הפתרון - אלא אכיפה משטרתית חזקה ויעילה", הדגיש.

שר הביטחון ציין כי סיכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול כדי לממש בהקדם את התוכנית. הממשות תכלול קיום הידברות ותיאום בין צה"ל לבין משטרת ישראל, והקצאת המשאבים הנדרשים בתקציבים ובכוח אדם למחוז ש"י במשטרה לצורך ביצוע המשימה.