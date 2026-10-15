האלוף שאיבד את כל משפחתו בשואה ועיצב את הצנחנים הלך לעולמו

אבל כבד בצה"ל ובמערכת הביטחון: האלוף במילואים חיים נדל הלך היום (חמישי) לעולמו בגיל 92. נדל, שאיבד את כל משפחתו בשואה ועלה לארץ כילד בודד, פיקד במשך 33 שנה על שורת קרבות היסטוריים ועיצב את תורת הלחימה של חטיבת הצנחנים.

סיפור חייו של נדל הוא סיפור של תקומה ואומץ לב. לאחר שאיבד את כל משפחתו בשואה, עלה לארץ כילד בודד והצטרף לשורות צה"ל, שם החל מסע צבאי מפואר שנמשך למעלה משלושה עשורים.

במהלך שירותו המפואר לחם נדל בקרב המיתלה במבצע קדש וזכה בצל"ש על גבורתו. בהמשך סייע לרפאל איתן בפשיטה על נמל התעופה בביירות, ופיקד על חטיבת הצנחנים שכבשה את החרמון הסורי במלחמת יום הכיפורים.

לאורך השנים עיצב נדל את תורת הלחימה של חטיבת הצנחנים והיה לאחד ממפקדיה הבולטים והמוערכים ביותר. תרומתו לבניית כוח הצנחנים ולפיתוח יכולותיו המבצעיות הייתה משמעותית ביותר.

בהמשך כיהן נדל כנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, שם זיכה את יצחק מרדכי בפרשת קו 300. כמו כן היה חבר בוועדת וינוגרד שבחנה את התנהלות המערכה הפוליטית והצבאית במלחמת לבנון השנייה.

סיפורו של האלוף נדל הוא סיפור של גבורה, מסירות ותרומה עצומה למדינת ישראל ולביטחונה. מילד יתום שאיבד הכול בשואה, הפך לאחד מגדולי מפקדי צה"ל ולדמות מרכזית בעיצוב כוח הצנחנים.

זכרו יהיה ברוך.