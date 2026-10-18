רבנים צבאיים בסדיר ובמיל' שיגרו מכתב לשר הביטחון, בו הם מעלים חשש מפגיעה במערך הרבנות הצבאית בעקבות הכוונה לקדם את סא"ל הרב אודי שוורץ לתפקיד בכיר בדרגת אל"ם. הפונים דורשים לבחון את הליך המינוי ואת המשקל שניתן לניסיון פיקודי ומבצעי בשטח.

בפתח מכתבם כותבים הרבנים: "אנו פונים אליך מתוך דאגה עמוקה לעתידה של הרבנות הצבאית, למעמדה וליכולתה להמשיך ולמלא את שליחותה החשובה בקרב מפקדי צה"ל וחייליו."

הפנייה מגיעה בעקבות הפרסום על הכוונה לקדם את הרב שוורץ לתפקיד בכיר, כאשר לטענת הפונים, יש לבחון מחדש את אמות המידה הנדרשות למינוי לתפקיד מסוג זה. לדבריהם, "הרבנות הצבאית אינה גוף הלכתי ומטה בלבד. היא מערך צבאי מבצעי, הנדרש לפעול בשגרה ובחירום, בשדה הקרב ובנקודות המורכבות והרגישות ביותר של העשייה הצבאית."

הרבנים מדגישים כי לצד הידע התורני וההבנה ההלכתית, תפקיד בכיר במערך מחייב גם ניסיון פיקודי והיכרות מעשית עם היחידות הלוחמות. במכתב הם כותבים: "רב צבאי בכיר נדרש לא רק לידע תורני ולהבנה הלכתית מעמיקה, אלא גם לניסיון פיקודי, להיכרות בלתי אמצעית עם היחידות הלוחמות ולהבנת האתגרים המבצעיים העומדים בפני המפקדים והחיילים."

בהמשך מפנים הרבנים את תשומת הלב לקצינים ולרבנים שכבר צברו ניסיון מבצעי לאורך שנים, תוך ליווי יחידות צבאיות במלחמות ובמבצעים. "במערך הרבנות הצבאית משרתים קצינים ורבנים אשר הקדישו שנים רבות לשירות בשטח, ליוו יחידות במלחמות ובמבצעים, נשאו באחריות פיקודית והתמודדו עם מצבים מורכבים ביותר, לעיתים תוך סיכון חייהם", נכתב בפנייה.

על רקע הדברים דורשים החותמים להעניק לניסיון הזה משקל משמעותי בהליכי הקידום: "ראוי שניסיון זה יקבל משקל משמעותי בבחירת המפקדים הבכירים של המערך."

לצד הביקורת על אמות המידה למינוי, הרבנים מבקשים להבהיר כי אין מדובר בטענה אישית נגד הרב שוורץ. "מבלי להטיל דופי בכישוריו האישיים או התורניים של מועמד כזה או אחר, קידום לתפקיד בכיר ללא בחינה מספקת של הניסיון המבצעי והפיקודי עלול לפגוע באמון המשרתים במערך, בתחושת הצדק הארגוני ובמעמדה של הרבנות הצבאית כגוף צבאי מקצועי", הם כותבים.

בסיום פנייתם מבקשים הרבנים משר הביטחון להתערב ולבחון את הליך המינוי, את הקריטריונים המקצועיים שנקבעו ואת המשקל שניתן לניסיון פיקודי ומבצעי בתפקידי רבנות שטח. הם מדגישים כי אין מדובר במאבק אישי נגד מועמד מסוים, אלא בדאגה לעתיד המערך ולדורות הבאים של מפקדיו, במיוחד בתקופה שבה הרבנות הצבאית נושאת באחריות משמעותית בשדה הקרב.

"דווקא בתקופה שבה הרבנות הצבאית נושאת באחריות עצומה ומוכיחה את חשיבותה בשדה הקרב, מוטלת עלינו החובה להבטיח שמפקדיה הבכירים ייבחרו בהליך מקצועי, ענייני ושוויוני, תוך מתן משקל ראוי לניסיון שנצבר בשירות המבצעי." חותמים הרבנים.