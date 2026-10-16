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צה"ל סגר חשבון: חוסל מפקד הנוח'בה שפשט לרעים ב-7 באוקטובר

כלי טיס תקף בדרום הרצועה וחיסל את מאהר וליד עמר אלחציני • המחבל לקח חלק בפשיטה על מחנה רעים ופעל לשיקום יכולות חמאס | "ימשיכו לפעול בנחישות" (צבא וביטחון)

כה
כיכר השבת
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כלי טיס של חיל האוויר תקף היום (שישי) בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל מאהר וליד עמר אלחציני, מפקד חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מ, המחבל לקח חלק פעיל בפשיטה האכזרית על מחנה רעים במהלך טבח 7 באוקטובר.

בצה"ל מסרו כי בתקופה האחרונה עסק אלחציני בקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לצד ניסיונות לשיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של ההבנות. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה.

החיסול מצטרף לשורת פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה נגד מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר והמשיכו לפעול נגד ישראל. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל השבוע את מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של ששימש במטה ייצור אמצעי הלחימה וסייע בייצור אמצעי לחימה שונים.

בנוסף, חוסל בשבוע שעבר השאם גמאל מחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים ולקח חלק בחטיפת ישראלים במהלך הטבח. בצה"ל הדגישו כי הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי.

חיסולים ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

הפעולות הממוקדות מתבצעות על רקע מדיניות ישראלית לחיסול שיטתי של כל מי שהיה מעורב בטבח השבעה באוקטובר. ראש הממשלה אישר בשבועות האחרונים כי ישראל פועלת באופן שיטתי במסגרת מדיניות הנקם הישראלית, בדומה ל"רשימה השחורה" הזכורה מימי הפיגוע נגד הספורטאים באולימפיאדת מינכן.
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