מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90 )

סקר חדשות 13 שפורסם הערב (שני) מציג תמונת מצב מורכבת בזירה הפוליטית, כשבוע בלבד מפריד בין הציבור הישראלי ליום הבחירות.

על פי נתוני הסקר, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל עם 20 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות בנימין נתניהו מקבלת 18 מנדטים בלבד. בחלוקת הגושים, "גוש השינוי" זוכה ליתרון קל עם 51 מנדטים, מול 50 מנדטים ל"גוש נתניהו". התמונה מעידה על מערכת בחירות צמודה מתמיד, כאשר אף אחד מהגושים אינו מגיע להכרעה ברורה. מפת המנדטים המלאה בני גנץ בשידור חי: "פורש מהבחירות בלב כבד - לא הצלחתי לשכנע" קובי אטינגר | 20:17 על פי הסקר, מפלגתו של איזנקוט מקבלת 20 מנדטים, הליכוד 18 מנדטים, ואיחוד בנט-לפיד 14 מנדטים. הדמוקרטים והרשימה המשותפת זוכים כל אחת ל-9 מנדטים, וישראל ביתנו ל-8 מנדטים. בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה מקבלות כל אחת 7 מנדטים. עוצמה יהודית והציונות הדתית זוכות גם הן ל-7 מנדטים כל אחת. רע"ם מקבלת 6 מנדטים, ומפלגות עמך ישראל והנדל-זליכה מקבלות כל אחת 4 מנדטים. בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, גדי איזנקוט זוכה לתמיכה של 46%, בעוד שראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל 38%.

ספירת קולות. אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הקרב על אחוז ההצבעה

הסקר מצביע על יתרון קל במוטיבציה להצביע בקרב תומכי האופוזיציה: 82% ממצביעי גוש זה מצהירים כי יצביעו בוודאות, לעומת 78% ממצביעי הקואליציה. בקרב מצביעי הקואליציה 18% "די בטוחים" שיצביעו ו-1% "לא יודעים", בעוד שבאופוזיציה 13% "די בטוחים", 2% "לא כל כך בטוחים" ו-3% מצהירים כי "סיכוי גדול שלא יצביעו".

שיעור המתלבטים שאינם נוטים לאף מפלגה עומד על 3.9%, מתוכם 2.4% מצהירים שיצביעו בוודאות אך טרם החליטו למי.

איראן, יום שאחרי הבחירות והפלונטר הפוליטי

נתון דרמטי בסקר מתייחס לאמון הציבור בהחלטות ביטחוניות ערב הבחירות. בתרחיש של תקיפה ישראלית באיראן לפני ההליכה לקלפיות, 47% מהנשאלים השיבו כי אינם סומכים על הממשלה ובטוחים שמדובר במהלך פוליטי. מנגד, 33% סומכים על הממשלה וסבורים שזהו מהלך הכרחי, ו-20% השיבו "תלוי בנסיבות" או "לא יודעים".

באשר למבנה הממשלה המועדף לאחר הבחירות, הציבור חלוק: 33% מעדיפים ממשלת אחדות רחבה, 31% מעוניינים בממשלת ימין על מלא, ו-23% תומכים בממשלת אופוזיציה מלאה. 6% השיבו "משהו אחר" ו-7% טרם גיבשו דעה.

בתרחיש שבו אף גוש לא יצליח להקים ממשלה ולהכריע את הבחירות, למעלה ממחצית מהציבור (52%) מעדיף הליכה לבחירות נוספות, בעוד ש-32% יעדיפו ממשלת אחדות ברוטציה בין נתניהו לאיזנקוט. 16% נוספים סירבו או לא ידעו להשיב לשאלה זו.