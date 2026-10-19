הרצל ומירב חג'אג', הוריה של סגן שיר חג'אג' הי"ד, שנרצחה בפיגוע הדריסה בארמון הנציב בירושלים בינואר 2017, הגישו תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקלים נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון טוענים בני הזוג כי בנט הציג אותם, במישרין או במשתמע, כפעילים פוליטיים שקיבלו תשלום כדי להפריע לנאומיו בטקסי יום הזיכרון.

במוקד התביעה עומד ריאיון שהעניק בנט לעיתונאי עמרי אסנהיים בערוץ 13, ובו טען כי מפלגת הליכוד שכרה פעילים בתשלום במטרה להפריע לנאומיו בתקופה שבה כיהן כראש הממשלה.

"הליכוד שוכר אנשים עם מגפונים", אמר בנט בריאיון. כאשר נשאל אם הוא בטוח שמדובר באנשים שקיבלו כסף, השיב בנחרצות: "מאה אחוז. מאה אחוז. הליכוד, הנה, אני אומר את זה, בבקשה, רוצים? תתבעו אותי…"

בני הזוג חג'אג' טוענים כי הדברים כוונו גם כלפיהם, משום שמחאתם נגד בנט במהלך טקסי יום הזיכרון זכתה לסיקור תקשורתי נרחב, וזהותם כמוחים הייתה מוכרת לציבור.

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לטענתם, מדובר בהאשמות שקריות וחסרות בסיס. בכתב התביעה הם מדגישים כי מעולם לא קיבלו תשלום ממפלגת הליכוד או מכל גורם פוליטי אחר בתמורה להשתתפותם במחאה.

לדברי ההורים, מחאתם נגד בנט הייתה יוזמה אישית שנבעה מתחושת בגידה בהבטחות הבחירות שלו ומהתנגדותם לשיתוף הפעולה הפוליטי עם מפלגת רע"מ. הם מציינים כי בימים שקדמו ליום הזיכרון אף פתחו בקמפיין נגד הגעתו לטקס.

בתביעה נטען כי הצגתם כמי שפעלו בשליחות מפלגה ובתמורה לכסף פוגעת בשמם הטוב ובאמינות פעילותם הציבורית, שלדבריהם נבעה מאמונתם האישית ומכאבם כהורים שכולים.