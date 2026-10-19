האחים שהשתלטו על המשלוחים: סוכנים נפלו בתוך הרשת

היחידה המרכזית של מרחב לכיש, בשיתוף המשמר הלאומי של מג"ב, חשפה תשתית עבריינית מאורגנת שפעלה לבסס שליטה בלעדית ועוצמתית על ענף משלוחי המזון בקריית גת. בתום חקירה סמויה וממושכת שנערכה בין דצמבר 2025 לאוגוסט 2026, הגישה פרקליטות מחוז דרום כתבי אישום חמורים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד חמישה מעורבים, ובראשם האחים שי ומיכאל בנמו.

חברת הקש והסוכנים הסמויים

כדי לחשוף את אופן הפעולה של הארגון, ביצעה המשטרה מהלך מבצעי מורכב והקימה חברה פיקטיבית בשם "עולם המשלוחים". סוכנים משטרתיים סמויים הופעלו בלב השטח, התחזו לשליחים ולבעלי עסקים, ונחשפו באופן ישיר לשיטות האיומים והלחץ. הסוכנים תיעדו בזמן אמת כיצד מנסים הגורמים העברייניים למנוע תחרות חופשית ולהשתלט על השוק.

איומים ופגיעה בפרנסה

מכתבי האישום עולה כי הנאשמים הפעילו מערך של הטלת מורא, איומים ולחצים כבדים על בעלי מסעדות ושליחים עצמאיים. בין היתר, נדרשו בעלי עסקים לעבוד אך ורק עם חברת המשלוחים "און טיים" ונאסר עליהם להפסיק את ההתקשרות עמה. שליחים שניסו לפעול באופן עצמאי ספגו איומים ישירים שנועדו לגדוע את מטה לחמם ולחסל כל תחרות בעיר.

מכה קשה לארגוני הפשיעה

המעבר של החקירה לשלב הגלוי באוגוסט 2026 כלל פשיטה נרחבת של כוחות משטרה על מספר יעדים ומעצר של החשודים. במערכת האכיפה מציינים כי מדובר במכה קשה לתשתיות גביית דמי החסות באזור הדרום, בהמשך לכתבי אישום נוספים שהוגשו לאחרונה נגד גורמים עברייניים מוכרים הפועלים בגזרת אשדוד.