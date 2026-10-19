ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ קיימו שיחה טלפונית שבה החליפו שבחים הדדיים ודנו באתגרים המשותפים. במהלך השיחה הודה נתניהו לטראמפ על תמיכתו, כינה אותו "החבר הגדול ביותר" של ישראל בבית הלבן, בעוד טראמפ גיבה את ראש הממשלה וחזה לו ניצחון פוליטי.

בפתח השיחה הביע נתניהו הוקרה עמוקה כלפי טראמפ: "אני כל כך אסיר תודה על התמיכה המדהימה הזו. היית מנהיג מדהים של העולם החופשי, של אמריקה". ראש הממשלה הוסיף והצהיר כי טראמפ הוא "בהפרש עצום, החבר הגדול ביותר שישראל אי פעם הייתה לה או תהיה לה בבית הלבן", והדגיש כי "כל הציביליזציה מקבלת עוז" מהאומץ של הנשיא לשעבר.

נתניהו פנה לטראמפ ואמר כי עליהם להשלים את המשימה: "יש לנו עבודה לסיים. אמרת את זה, ונסיים את זה ביחד". טראמפ השיב לו והבטיח כי "אף אחד אחר לא יעשה את זה". הנשיא לשעבר הדגיש כי את הצהרת התמיכה בנתניהו ניסח בעצמו, ולא נעזר ב"איזה בחור שכותב משהו".

טראמפ תיאר את נתניהו כמי שזכה ליחס עוין: "אתה לוחם וזכית ליחס לא הוגן מהמדינה שלך, וכנראה שגם אחרים זכו ליחס לא הוגן... אבל אף אחד לא סבל מחוסר הוגנות כמוך". הנשיא לשעבר חתם את דבריו בתחזית פוליטית אופטימית: "אני חושב שתזכה בניצחון עצום... האיש שעמד לצידי, ביבי".

נתניהו מצדו הדגיש את העוצמה של השותפות בין השניים, וציין כי הברית ביניהם הוכיחה שהם מסוגלים "לעשות דברים מדהימים ביחד". הוא הצביע על האפשרות להרחיב את מעגל השלום: "אני יודע שהכוח שלנו מביא עוד מדינות". למרות שסירב לפרט באילו מדינות מדובר משום שהשיחה התקיימה ב"קו פתוח", נתניהו הבהיר: "כולנו יודעים שאנחנו יכולים להרחיב את הסכמי אברהם ההיסטוריים, שהבאנו ביחד תחת הנהגתך".

את דבריו סיכם ראש הממשלה בהתייחסות לאיום האיראני: "אנשים באמריקה צריכים לדעת שעמדת מול הסכנה הגדולה ביותר שניצבת מולם: איראן עם נשק גרעיני. אנחנו לא ניתן לזה לקרות".