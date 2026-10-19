קצין פקיסטני הגיע לסעודיה וגילה ישראלים בחדר המבצעים

חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

דיווח שהתפשט במהירות ברשתות החברתיות הערביות ובפודקאסטים בינלאומיים מספר על קצין צבא פקיסטני שהגיע לסעודיה במסגרת תגבור כוחות וסיוע, והופתע לגלות משהו שלא ציפה לו: בישיבת עדכון מודיעינית על אדמת סעודיה, לצד גורמי סנטקום האמריקני, ישבו גם קציני מודיעין ישראלים.

הסיפור, גם אם טרם אומת באופן רשמי, משתלב היטב בתהליכים גיאופוליטיים אמיתיים שנחשפו בחודשים האחרונים – ומסביר מדוע הוא מעורר כל כך הרבה רעש. שני ערוצים מקבילים במחצית השנייה של 2026 ספגה סעודיה הסלמה חריפה של תקיפות כטב"מים וטילים מצד החות'ים. הממלכה פעלה בשני מסלולים במקביל: ​"בישל את הדיסה של עצמו": עקיצת הענק של שר החוץ האיראני למקרון כיכר השבת | 09:13 הערוץ הרשמי-מוסלמי – "ברית מכה" עם פקיסטן וטורקיה. במסגרתה נשלחו יועצים וכוחות פקיסטניים כדי לסייע בהגנה על הממלכה, בעיקר באופן הגנתי. פקיסטן אישרה רשמית נוכחות כוחות במסגרת ההסכם החדש. הערוץ החשאי – פנייה לסיוע מודיעיני מתקדם דרך פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM). דיווחים ישראליים ובינלאומיים מספטמבר 2026 חשפו כי סעודיה ביקשה – וקיבלה – סיוע מודיעיני ישראלי נגד החות'ים: מיקומי משגרים, מחסני אמל"ח ותשתיות לאורך חוף הים האדום. הכל בתיווך אמריקני, ללא יחסים דיפלומטיים רשמיים.

בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

החיבור בין שני הערוצים, לפי הדיווחים, התרחש בחדרי המבצעים ובמרכזי התיאום בריאד. קצינים פקיסטנים שהגיעו במסגרת הברית המוסלמית מצאו את עצמם באותם חדרים שבהם פועלים אנשי סנטקום – ולצידם, על פי הטענה, גם יועצים או קציני קישור ישראלים.

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אישר בשיחה עם כתבים כי ישראל מעניקה סיוע פעיל לסעודיה במערכה נגד המורדים החות'ים מתימן. "כן, אני חושב. אולי יותר מאי פעם בעבר. סעודיה שמחה מאוד לקבל את התמיכה של ישראל והתמיכה שלנו", השיב הנשיא כשנשאל האם 'הסכמי אברהם' חזרו לשולחן הדיונים.

טראמפ אף נשאל האם ריאד צריכה לקבל את הסיוע הישראלי המוצע לה, ופסק נחרצות: "כן, אני חושב שכן. ישראל סייעה הרבה לסעודיה". על פי ההערכות, הסיוע הישראלי לריאד התמקד עד כה בהעברת מודיעין איכותי על מטרות.

מה כבר אומת ומה נותר ברמת הדיווח?

הליבה – קיומו של שיתוף פעולה מודיעיני ישראלי-סעודי בחסות אמריקאית נגד החות'ים – דווחה בהרחבה ומגובה במקורות דיפלומטיים וביטחוניים. מנהיג החות'ים עצמו, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, טען בנאום פומבי שסעודיה פתחה את מרחבה האווירי לטיסות מודיעין ישראליות.

לעומת זאת, הנוכחות הפיזית של קצינים ישראלים באותו חדר עם פקיסטנים נשענת בעיקר על מקורות פקיסטניים שצוטטו בפודקאסטים וברשתות. מדובר בדיווח רגיש במיוחד, שטרם קיבל אישור רשמי מאף צד.

המשמעות הגיאופוליטית

סנטקום כגשר – מאז שהועברה ישראל לאחריות פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום משמש פלטפורמה שמאפשרת שיתוף פעולה מעשי בין ישראל למדינות ערב בלי שיהיה צורך ביחסים גלויים.

מבוכה לפקיסטן – מדינה מוסלמית סונית שאינה מכירה בישראל. המחשבה שקציניה יושבים באותו חדר, או ניזונים ממידע שמקורו בישראלי, יוצרת מבוכה פנימית באסלאמאבאד ומעלה שאלות על גבולות "ברית מכה".

נורמליזציה בפועל – האירוע מדגיש שוב כי האיום המשותף (ציר איראן–חות'ים) חזק יותר מהצהרות פומביות. בעוד שריאד מקפיאה רשמית את תהליך הנורמליזציה עם ישראל, שיתוף הפעולה הביטחוני מאחורי הקלעים הולך ומתהדק.

במזרח התיכון של 2026, החדרים הסגורים בריאד מספרים סיפור ברור יותר מההצהרות הפומביות: כשהאיום גדול מספיק, גם היריבים הרשמיים מוצאים את עצמם באותו שולחן – גם אם חלקם מופתעים לגלות את זה.