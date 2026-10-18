 דלג לתוכן הראשי
מוכנים לכל תרחיש

בגלל איראן? ההחלטה הדרמטית של הרמטכ"ל בנוגע ליום הבחירות

הרמטכ"ל החליט על מהלך דרמטי ביום הבחירות, ברקע הערכות מודיעיניות שהתקיימו בצה"ל | בעוד איראן נערכת לסבב נוסף, קיים חשש גם מפיגועים מבית בניסיון לפגוע במערכת הבחירות (חדשות) 

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
מעמד הזיכרון של פורום מטכ"ל בבסיס זיקים לציון שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קבע כי ביום הבחירות יוטל עוצר יציאות על – כך לפי דיווח בחדשות 12.

הצעד המתוכנן והחריג נקבע לאחר שורת הערכות מצב שקוימו במערכת הביטחון. לפי הדיווח, במסגרת דיונים אלו, עלה חשש ממשי כי גורמי טרור שונים ינסו לנקוט בצעדים אלימים ולבצע פיגועים דווקא ביום ההצבעה, במטרה לשבש את סדר היום האזרחי ולהשפיע על מערכת הבחירות בישראל.

בימים האחרונים, גוברת ההערכה בישראל כי ב נערכים לסבב נוסף, כאשר לא מן הנמנע שהמשטר יבחר ביום הבחירות כדי להפתיע את הישראלים. לא ברור אם החלטתו של הרמטכ"ל קשורה להערכות אך בישראל נערכים לכל תרחיש.

כחלק משינוי תפיסת ההערכות לקראת מועד הבחירות, ננקטה שורה של צעדים אופרטיביים:

  • שינוי אופי ההגנה ותגבור הפעילות: הצבא שינה את דפוס הפעילות ההגנתית שלו והגביר את הנוכחות והפעילות המבצעית בפריסה רחבה בכלל הגזרות – בגבול ירדן, בסוריה, בלבנון וברצועת עזה.
  • מעקב מודיעיני הדוק: כוחות הביטחון עוקבים מקרוב אחר אינדיקציות ומידע מודיעיני המצביע על ערוצי פח"ע (פעילות חבלנית עוינת) שונים, שדרכם מנסים ארגוני הטרור לפעול.

החלטה זו מצטרפת לדברים שאמר הרמטכ"ל זמיר עוד בשבוע שעבר, עת התייחס למתיחות הביטחונית הכללית והבהיר כי בשל העובדה שפוטנציאל ההסלמה בגזרות השונות גבר – הוחלט מבעוד מועד להעלות את רמת המוכנות של צה"ל לרמה גבוהה במיוחד.
צה"לאיראןאייל זמירבחירות 2025

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר