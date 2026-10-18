בגלל איראן? ההחלטה הדרמטית של הרמטכ"ל בנוגע ליום הבחירות

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קבע כי ביום הבחירות יוטל עוצר יציאות על חיילי צה"ל – כך לפי דיווח בחדשות 12.

הצעד המתוכנן והחריג נקבע לאחר שורת הערכות מצב שקוימו במערכת הביטחון. לפי הדיווח, במסגרת דיונים אלו, עלה חשש ממשי כי גורמי טרור שונים ינסו לנקוט בצעדים אלימים ולבצע פיגועים דווקא ביום ההצבעה, במטרה לשבש את סדר היום האזרחי ולהשפיע על מערכת הבחירות בישראל.

בימים האחרונים, גוברת ההערכה בישראל כי באיראן נערכים לסבב נוסף, כאשר לא מן הנמנע שהמשטר יבחר ביום הבחירות כדי להפתיע את הישראלים. לא ברור אם החלטתו של הרמטכ"ל קשורה להערכות אך בישראל נערכים לכל תרחיש.

כחלק משינוי תפיסת ההערכות לקראת מועד הבחירות, ננקטה שורה של צעדים אופרטיביים:

שינוי אופי ההגנה ותגבור הפעילות: הצבא שינה את דפוס הפעילות ההגנתית שלו והגביר את הנוכחות והפעילות המבצעית בפריסה רחבה בכלל הגזרות – בגבול ירדן, בסוריה, בלבנון וברצועת עזה.

הצבא שינה את דפוס הפעילות ההגנתית שלו והגביר את הנוכחות והפעילות המבצעית בפריסה רחבה בכלל הגזרות – בגבול ירדן, בסוריה, בלבנון וברצועת עזה. מעקב מודיעיני הדוק: כוחות הביטחון עוקבים מקרוב אחר אינדיקציות ומידע מודיעיני המצביע על ערוצי פח"ע (פעילות חבלנית עוינת) שונים, שדרכם מנסים ארגוני הטרור לפעול.

החלטה זו מצטרפת לדברים שאמר הרמטכ"ל זמיר עוד בשבוע שעבר, עת התייחס למתיחות הביטחונית הכללית והבהיר כי בשל העובדה שפוטנציאל ההסלמה בגזרות השונות גבר – הוחלט מבעוד מועד להעלות את רמת המוכנות של צה"ל לרמה גבוהה במיוחד.