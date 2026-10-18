אירוע קשה ומזעזע התרחש אחר הצהריים בעיר מודיעין עלית כאשר ילד כבן 5 נפגע מאוטובוס בעת שרכב על הקורקינט שלו ונהרג במקום.

מאיחוד הצלה נמסר:

"צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני וביצעו החייאה על ילד (בן 5) שנפגע בתאונה ברחוב אבני נזר במודיעין עילית.

יצחק נויגשרל פרמדיק וראש מחוז שפלה באיחוד הצלה מסר: "לדברי עוברי אורח הילד רכב על קורקינט ונפגע מרכב ובעקבות כך נפצע אנושות. ביצענו בילד פעולות החייאה ולאחר מכן נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבל."

ממד"א נמסר:

בשעה 17:10 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על הולך רגל שנפגע מאוטובוס ברחוב אבני נזר במודיעין עילית. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על ילד כבן 5, עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים וקובעים את מותו במקום.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א עמית שמש וחובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נתי רוטר וישראל מנחם יצחקי סיפרו:

"כשהגענו למקום הבחנו בילד כבן 5 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה לאחר שנפגע מאוטובוס, ביצענו בו פעולות החייאה אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה בעקבות התאונה המזעזעת.

"משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה שארעה לפני זמן קצר בעיר מודיעין עילית, במעורבות אוטובוס ורוכב קורקינט.

כתוצאה מהתאונה, נפגע הרוכב, ילד כבן 6 ונקבע מותו בזירה ע״י גורמי הרפואה.

שוטרי תחנת מודיעין עילית נמצאים בזירת התאונה ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י בדרכם למקום לחקירת נסיבותיה."