בצל המתיחות הגוברת במזרח התיכון והחשש מפני חידוש המערכה הצבאית מול איראן, מגיעים דיווחים על היערכות קדחתנית של מנגנוני הביטחון של משטר האייתוללות. אזרחים איראנים שדיברו עם 'N12' הישראלי מתארים מציאות מתוחה שבה השלטון נוקט צעדים חסרי תקדים להבטחת שרידותו הפנימית והגנה על נכסיו האסטרטגיים.

על פי הדיווחים, משמרות המהפכה החלו בפעולות נרחבות של פינוי בסיסים צבאיים השוכנים בלב הערים הגדולות, לצד שינוע ציוד מלחמתי כבד ונשק לעבר מערב איראן. הצעדים אינם נובעים רק משיקולים מבצעיים מול תקיפה חיצונית אפשרית, אלא גם מחרדה עמוקה בקרב צמרת השלטון מפני התקוממות עממית פנימית שתנצל את הלחימה כדי להשתלט על אמצעי לחימה.

"שמעתי שפינו את הדירות של אנשי הצבא ומשמרות המהפכה", סיפר אמירחוסיין מטהראן. "מפנים גם את הבסיסים שבתוך הערים ומוציאים מהם את הנשק, מחשש שייפלו לידי הציבור. לפני כמה ימים משמרות המהפכה הורו להחזיר את מחסומי הבידוק לרחובות, והם התרבו באופן משמעותי".

במקביל לפינוי הנכסים הצבאיים, תושבים מדווחים על עיבוי משמעותי של מחסומי הבידוק בערים ועל חלוקת צווי התייצבות מרובים לאנשי מיליציית הבסיג'. כדי לייצר מצג שווא של תמיכה ציבורית רחבה, המשטר אף מציע תשלום כספי לאנשי הבסיג' ולבני משפחותיהם כדי שיפגינו ברחובות ויניפו את דגלי המשטר.

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"כדי להראות שיש להם תומכים, הם שוב קראו לאנשי הבסיג' לצאת לרחובות עם משפחותיהם ולהניף דגלים – בתמורה לתשלום", הוסיף אמירחוסיין.