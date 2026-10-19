בני גנץ בשידור חי: "פורש מהבחירות בלב כבד - לא הצלחתי לשכנע"

בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

שבוע לפני הבחירות לכנסת ה-26, הודיע היום (שני) בשעת הצהריים יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, כי מסיר את מועמדותו מהמירוץ. גנץ נשא כעת הצהרה רשמית בה הודיע על פרישתו.

ההצהרה המלאה "ערב טוב, אזרחי ישראל. בערב זה, בלב כבד, ומתוך אחריות, החלטתי להסיר את מועמדותי לכנסת ה-26. כמעט 50 שנה שאני משרת את המדינה כחייל של ישראל. מעולם לא נטשתי קרב, וגם בקרב על האחדות איני מפנה גב. אני עדיין מאמין בכל ליבי בדרך שבה הלכתי מיומי הראשון בפוליטיקה, דרך של ממלכתיות ואחדות, שמציבה את ישראל לפני הכל. סקר חדש: איזנקוט פותח פער על נתניהו; בנט עולה גם | זו החלוקה לגושים יוני גבאי | 20:36 הגואל הגיע? הציבור החרדי כבר שמע את ההבטחות האלה // משה קלמן משה קלמן | 19:56 רבים, רבים מאמינים בדרך הזו ונלחמים עבורה, ואני מוקיר להם תודה על השותפות לדרך. לצערי, בעת הזו לא הצלחתי לשכנע בדרכנו מספיק מהעם, והאחריות היא שלי. אני עדיין משוכנע שהדרך שלנו היא הנכונה. הצורך בממשלת אחדות ציונית וחוצת גושים גדול מכל אדם או מפלגה, והוא הפתרון היחיד לנוכח האתגרים והסכנות, וגם אל מול ההזדמנויות הניצבות בפני עם ישראל. החלטתי הערב אינה נובעת מוויתור על הדרך. יש בי אמונה עמוקה במה שהניע אותי מלכתחילה לצאת אליה. צר לי שבעת הזו, רבים במערכת הפוליטית רואים את עצמם ומעטים רואים את כולם. אני פונה מכאן למנהיגי הציבור מכל קצוות הקשת הפוליטית, ולראשונה מזה שמונה שנים אני עושה זאת לא כיריב פוליטי, אלא כאזרח של מדינת ישראל: אל תחזירו אותנו ל-6 באוקטובר. היו מספיק אמיצים כדי להביא שינוי אמיתי ונכון. שימו את התפיסות הישנות בצד, ואל תיכנעו רק למחנאות הישנה. אני מתריע בפניכם, אם זה לא יקרה - העם ימשיך להקרע ונגיע לבחירות חוזרות, או חלילה לאסון. המציאות הפוליטית הפכה למלכודת שמעמיקה את השסע בעם, ומקשה עלינו לפתוח פרק חדש בתולדות ישראל. פרק של אחריות משותפת מתוך אמונה כי רובו הגדול של העם מבקש להיות שותף בברית הגורל שלנו. ב-7 לאוקטובר 2023, נפלו השמיים על מדינת ישראל, שהייתה לראשונה מאז הקמתה תחת איום קיומי. בעת ההיא, כשאלפים מבני עמי, אחי ואחיותי, נטבחו. כשמאות נחטפו, כשישובים שלמים נכבשו, בחרתי להיכנס תחת האלונקה.

ההצהרה המלאה של גנץ הערב - צילום: דוברות 10 10 0:00 / 7:43 ההצהרה המלאה של גנץ הערב ( צילום: דוברות )

לשותפי אמרתי כבר באותו הבוקר שאני עושה זאת גם בידיעה שעלול להיות לכך מחיר פוליטי כבד. אבל עבורי, כל ילדה וילד שחזרו מהשבי, כל לוחם שיצא אל הקרב חמוש באמונה של אחדות ישראל - הם המבחן העליון למעשי. לכן, גם הערב, אין שלם ממני על הבחירה החשובה בחיי הציבוריים. ואם חלילה יידרש ממני לעשות מעשה כזה בעתיד, אעשה אותו שוב וללא כל היסוס.

גדלתי בבית שורשי שנשא את זיכרון השואה ואת מסע התקומה. בית, חינוך, ושירות צבאי שנטעו בי די-אן-איי של חייל שתמיד מתייצב - גם כשהקרב קשה. תמיד אהיה מחויב להעמיד את טובת המדינה לפני כל שיקול אחר ולשרת באהבה ובגאווה את העם שבתוכו גדלתי ושירתתי. את העם שאת עתידו אני נושא בליבי. את העם שאת אנשיו, מכל חלקי החברה, אני אוהב, ומתוך האהבה הזו אני אמשיך את שליחותי. אעשה זאת על מנת שהמשפט "כוחנו באחדותנו" לא יישאר רק כסטיקר דהוי על ספסל בתחנת אוטובוס כסמל לראשית המלחמה.

משימת חיי היא לחבר בין חלקי החברה הישראלית, ולסייע בבניית עתיד משותף, ואעשה זאת בכל דרך שאוכל, ככה היה וכך יהיה.

תודתי... תודתי ואהבתי עד אין קץ נתונה קודם כל ולפני הכל לרעייתי, ולבני משפחתי, שותפי היסוד לחיי, וגאוות חיי כולם. תודה גם לכל מי שהולכים איתי בדרך - החברים האמיתיים שלי, הצוות המסור והלוחם שלי, חברי לרשימה - הוותיקים והחדשים, הפעילים והתומכים הרבים שנותנים בי את אמונם ומשקיעים מזמנם ומרצם למען המטרה ולמען המדינה. אני גאה בכל אחת ואחד מהם על השותפות לדרך הזו. דרך בה הלכנו לא למען תפקיד או משרד, ולא בשם אדם כזה או אחר, אלא בשמה ולמענה של מדינת ישראל.

והתודה הגדולה ביותר נתונה לכם, אזרחי ישראל, שגם בימים הטובים ובמיוחד בימים הקשים, יש לי את הזכות לשרת אתכם. אני תמיד הייתי ולנצח אהיה חייל של ישראל לפני הכל".

ההחלטה הדרמטית מגיעה על רקע סקרים שפורסמו בימים האחרונים, לפיהם מפלגתו אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה. גנץ כינס את חברי סיעתו פחות משעה לפני ההודעה הפומבית כדי לעדכן אותם בהחלטתו.

על פי הדיווח, גנץ לא צפוי להודיע על תמיכה פומבית במועמד אחר. בסביבת גנץ טוענים שלא הייתה מעורבות של ראשי הגוש בהחלטתו לפרוש, ושהוא תכנן לרוץ עד הסוף, אך הבטיח שיפעל באחריות - "וזה מה שהוא עושה כעת".

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט מסר: "מודה לחברי, רא"ל (במיל') בני גנץ, על החלטתו הנכונה והאחראית לפרוש מהתמודדות בבחירות הגורליות מאז קום המדינה. אני מודה על תרומתו ארוכת השנים לביטחון ישראל ובטוח שימשיך לתרום לחברה הישראלית גם בהמשך".

יו"ר הדמוקרטים, האלוף (במיל') יאיר גולן, הצטרף לברכות: "בני גנץ הוכיח שוב את מנהיגותו ואחריותו. זו החלטה נכונה ואמיצה שמעמידה את האינטרס הלאומי מעל האינטרס האישי".

שלט בחירות של גנץ ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

הלחץ על וינטר מתגבר

פרישתו של גנץ האיצה את הלחץ הפומבי במפלגות הימין כלפי עופר וינטר, יו"ר רשימת "עמך ישראל", שבחלק מהסקרים לא עוברת את אחוז החסימה. מפלגת הציונות הדתית מסרה בהודעה: "פרישתו של גנץ נובעת מאחריותו לא לאבד קולות לגוש השמאל. כעת, לאחר הפרישה השמאל מאורגן למופת באופן ששום קול אצלו לא ילך לאיבוד".

"לעומת זאת, בימין יש הפעם חוסר אחריות מוחלט מצד עופר וינטר ויתר רסיסי המפלגות שלא מתקרבות לאחוז החסימה שמתעקשים לזרוק קולות לפח ולסכן את מדינת ישראל בשלטון שמאל עם תומכי טרור שיביא עלינו אסון", נכתב בהודעת הציונות הדתית. "זוהי אזעקת אמת. אני קורא לעופר ולחבריו להתעשת ולקחת אחריות".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה בקריאה חריפה למפלגות הימין הקטנות: "כששומעים את הברכות של כל מנהיגי מפלגות השמאל להחלטת הפרישה של גנץ, מבין שהוא פרש כדי לגלות אחריות לגוש השמאל ולהעלות אותו לשלטון. השמאל עכשיו מאורגן עם אפס זריקת קולות. למרבה הצער דווקא בימין המצב עכשיו הפוך לחלוטין".

סמוטריץ' התייחס במפורש למפלגת "עמך ישראל": "עופר וינטר וכמוהו עוד כמה רסיסי מפלגות שאין להם שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה, מהמרות על העתיד של מדינת ישראל. אני מפציר בעופר בחבריו ובכל רסיסי המפלגות - תפרשו. לא מהמרים על מדינה פלסטינית, לא מהמרים על הזהות היהודית של מדינת ישראל, לא מהמרים על הביטחון, לא מהמרים על העתיד של מדינת ישראל".

השר קרעי מהליכוד הגיב: "גנץ מגלה אחריות כלפי החברים שלו בשמאל כדי לא לאבד אף קול. הגיע הזמן שגם בימין יתעשתו. אם וינטר יפרוש, אוריד בפניו את הכובע". גם השר גדעון סער קרא למפלגות ימין לפרוש מהמירוץ, אך לא הזכיר שמות ספציפיים.