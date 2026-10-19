בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

שבוע לבחירות: יו"ר כחול לבן בני גנץ הודיע היום (שני) בשעת צהרים כי לא יתמודד בבחירות הקרובות. זאת ברקע הסקרים המתפרסמים ולפיהם אינו צפוי לעבור את אחוז החסימה.

"אמשיך להיאבק למען אחדות", מסר גנץ בהודעתו. "זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ״. הערב צפוי גנץ למסור הצהרה לתקשורת בעקבות החלטתו. מטעמו נמסר כי "ימשיך למקד את המאמצים בהבאת ממשלת אחדות שתפעל לטובת מדינת ישראל". פחות משעה לפני שמסר את הודעתו הפומבית, כינס גנץ את חברי סיעתו כדי לעדכן אותם בהחלטתו הדרמטית. כך לפי דיווח של העיתונאי מיכאל שמש. עוד דווח שמש כי גנץ לא צפוי להודיע על תמיכה פומבית במועמד אחר.

שלט בחירות של גנץ ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

לפי שמש, בסביבת גנץ טוענים שלא היתה מעורבות של ראשי הגוש בהחלטתו לפרוש, שהוא תכנן לרוץ עד הסוף, אבל שגם הבטיח שיפעל באחריות וזה מה שהוא עושה כעת.

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט מסר: "מודה לחברי, רא״ל (במיל׳) בני גנץ, על החלטתו הנכונה והאחראית לפרוש מהתמודדות בבחירות הגורליות מאז קום המדינה. אני מודה על תרומתו ארוכת השנים לביטחון ישראל ובטוח שימשיך לתרום לחברה הישראלית גם בהמשך".

יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן: "‏גנץ קיבל החלטה אחראית ונכונה. בשעה גורלית לעתידה של ישראל, האחריות המשותפת היא להבטיח את ניצחון גוש השינוי. ‏הדמוקרטים מחויבים לשינוי ולתיקון אמיתי, ולישראל יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חזקה ובטוחה. זו הדרך שנוביל גם בממשלה הבאה".

יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, מסר בעקבות הודעתו של גנץ: "אני רוצה להודות לרא"ל בני גנץ על שנים ארוכות של שירות למען מדינת ישראל, גם היום כמו בפעמים אחרות בני גנץ עשה את המעשה הראוי והמתבקש למען המדינה. אני קורא למצביעי הגוש השלישי להצטרף אלינו. כעת זה ברור יותר מתמיד, הדרך היחידה להקמת ממשלה ציונית היא הצבעה למילואמניקים והכלכלית".