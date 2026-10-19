תורידו את הראש: נציגת 'עמך ישראל' הותקפה בסיור ביו"ש

סיור הסברה שגרתי ביהודה ושומרון הפך הבוקר (שני) בתוך רגעים למבחן אמיתי של נחישות. רכב שבו נסעה פלר חסן-נחום, מועמדת מספר 5 ברשימת מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, הותקף באבנים בעת מעבר בכפר תורמוס עיא שבבנימין. האירוע התרחש במסגרת סיור משותף עם תנועת רגבים, שבו השתתפו משפיענים ומובילי דעת קהל מחו"ל.

על פי דיווחים מהשטח, בעת היציאה מהכפר הקיפה קבוצת פלסטינים את הרכב והמטירה עליו אבנים וחפצים. אחת האבנים פגעה ישירות בחלון וניפצה אותו לרסיסים. מספר משתתפים בסיור נפצעו באורח קל. תיעודים שפורסמו ברשתות מראים את הרגעים הדרמטיים שבהם הנוסעים כורעים וקוראים זה לזה "ראשים למטה!".

חסן-נחום, פעילת הסברה ותיקה ולשעבר משנה לראש עיריית ירושלים, הבהירה מיד לאחר התקרית: "הטרור הפלסטיני לא ירתיע אותנו. אמשיך להילחם על שמה של מדינת ישראל בעולם". המסר שלה היה ברור – האבנים על הרכב רק מחזקות את הצורך בפעילות ההסברה מול קהלים בינלאומיים.

הסיור נועד להציג למשפיענים מחו"ל את המציאות בשטח ביהודה ושומרון. תנועת רגבים, הידועה בפעילותה בנושאי קרקעות ומאבק בבנייה בלתי חוקית, ארגנה את הביקור כחלק ממאמץ רחב יותר להעביר את התמונה המלאה מעבר לכותרות. תורמוס עיא עצמו מוכר ככפר רגיש באזור, שבו מתרחשים לא אחת עימותים, ולתושביו קשרים בינלאומיים חזקים – כולל אזרחויות אמריקאיות רבות.

האירוע מצטרף לשרשרת של זריקות אבנים באזור באותו בוקר, שפגעו גם ברכבים נוספים. אך דווקא ההקשר – סיור הסברה עם אורחים מחו"ל – הופך אותו לסמלי במיוחד. בזמן שרבים מדברים על "הסברה", חסן-נחום וחבריה חוו אותה על בשרם: לא באולפנים, אלא על הכביש.

"זה בדיוק הסיפור שצריך לספר לעולם", אמרו גורמים בסיור. האבנים לא שברו רק זכוכית – הן שברו גם אשליות. והתגובה של חסן-נחום מראה שאצל חלק מהישראלים, לפחות, הנחישות לא מתנפצת בקלות.

כזכור, חסן-נחום השתתפה בעבר במצעד הגאווה בירושלים, מה שעורר ביקורת בציבור החרדי. באותה עת טענה כי התייעצה עם זאב אלקין, אך ממטהו של אלקין נמסר כי "פלייר חסן נחום צעדה במצעד באופן אישי ולא כנציגה של השר אלקין או של רשימת ירושלים תצליח, ולכן לא ביקשה גם את רשותו של השר אלקין להשתתף במצעד".