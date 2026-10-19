לפנות בוקר היום (שני) החלה פעילות מעצרים נרחבת של מחוז ש"י, בשיתוף השב"כ ובליווי כוחות מג"ב איו"ש וצה"ל, במסגרת חקירת אירועי האלימות שהתרחשו בסוף השבוע באזור בנימין. המבצע, שכונה "עלה של זית", מתמקד בחקירת תקיפת אשת תקשורת והחשד לתקיפת דיפלומטים זרים.

עד כה במהלך הפעילות נעצרו 8 חשודים והוחרמו מספר כלי רכב. החשודים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י ובתחנות מרחב שומרון, שם הם נחקרים בקשר לאירועים.

במקביל לפעילות המעצרים במסגרת החקירה, מתבצעת פעילות אכיפה של צה"ל ומג"ב לפינוי בניה בלתי חוקית, הפרות צווי אלוף ופלישה לבית פלסטיני. פעילות הכוחות בשטח ומאמצי החקירה נמשכים.

האירועים בסוף השבוע כללו תקרית דיפלומטית חמורה בכפר הפלסטיני טייבה שבשטח B, כאשר קבוצת פורעים יהודים רעולי פנים תקפה באלימות נציגים ודיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין שהגיעו למקום במסגרת מסיק זיתים. על פי העדויות, הפורעים תקפו גם מוסקים פלסטינים תושבי הכפר הנוצרי.

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר כי ממשל טראמפ דורש מממשלת ישראל לנקוט צעדים נחרצים לבלימת מקרי אלימות וחיכוכים באזור. "הנשיא טראמפ היה ברור מאוד בנושא והוא חזר על כך מספר פעמים", ציין רוביו. "הוא אינו מעוניין לראות עימותים, משבר או התלקחות של מוקד מתיחות חדש ביהודה ושומרון".

רוביו התייחס גם לדיווחים על תקיפת צלמת העיתון 'וושינגטון פוסט'. "ביררנו את הנושא מול השגרירות שלנו בישראל, ואנו אמורים לקבל לידינו מברק רשמי ומפורט בנושא במהלך היום או מחר, עם כל המידע שברשותם", אמר. הוא הוסיף והביע דאגה מפורשת: "ממה שידוע עד כה, זה בהחלט לא נראה טוב. כל הדיווחים הללו מטרידים מאוד".

משרד ראש הממשלה פרסם הודעה רשמית באנגלית בעקבות התקרית, שבה קרא לזהירות רבה לפני הסקת מסקנות ממקרה שפרטיו טרם התבררו במלואם. "אנו קוראים לזהירות לפני הסקת מסקנות מדיווחי היום שדיפלומטים אירופיים הותקפו על ידי ישראלים מוסתרים ביהודה ושומרון", נכתב בהודעה. "כל אלימות נגד דיפלומטים אינה מקובלת. ככל שהאשמה חמורה יותר, כך גוברת הדרישה לראיות משכנעות".

על פי ההודעה, המשלחת הדיפלומטית נכנסה לאזור רגיש עם היסטוריה של עימותים ללא תיאום מוקדם עם צה"ל, כפי שאושר רשמית על ידי הצבא. משרד ראש הממשלה הדגיש כי תיאום כזה חיוני להגנה על דיפלומטים מבקרים ולמניעת אלימות.