ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות טענותיו כי לשכת ראש הממשלה התחייבה בפני מדינות באיחוד האירופי שלא לשלב אותו בממשלה הבאה. "זה שקר מוחלט", הבהיר נתניהו בריאיון לתקשורת.

"אני חושב שאין אבסורד גדול מזה. זה ספין שהוא דוחף. זה פשוט שקר", מסר נתניהו בתגובה לטענות בן גביר. ראש הממשלה הדגיש כי חזר ואמר לכל מי ששאל וגם למי שלא שאל, שהוא יקים את הממשלה בעזרת השם על סמך חברות הקואליציה הקיימות.

נתניהו פירט את עקרונות הברזל שעליהם תושתת הממשלה הבאה: "אין מדינה פלסטינית, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, מדיניות תקיפה ולא הכלה, חזקה מאוד, וכמובן גם כלכלה חופשית".

ראש הממשלה לא הסתפק בהכחשה והמשיך בביקורת חריפה: "כל האמירה הזו כאילו אמרתי דברים לממשלות באירופה, זה שקר מוחלט. מספיק עם הספינים האלה. מספיק לירות בתוך הנגמ"ש".

בהמשך דבריו תקף נתניהו את בן גביר במישרין: "אני חייב להגיד לך, אני יורה החוצה, בצלאל יורה החוצה, ולצערי מישהו מייעץ לאיתמר לירות פנימה". ראש הממשלה התייחס בכך לשר הביטחון בצלאל סמוטריץ', שלדבריו פועל יחד עמו כנגד האויבים החיצוניים.

הדברים מגיעים על רקע טענות של בן גביר כי נתניהו ידיר אותו מהממשלה, ולכן הוא קורא לבוחרים להצביע לעוצמה יהודית ולא לליכוד. בן גביר טען כי יש לו "מידע מוצק" שלשכת ראש הממשלה העבירה התחייבות למדינות באיחוד האירופי שלא לשלבו בממשלה הבאה.