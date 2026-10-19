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"אחרוש את הארץ"

"אני לא מבטיח הבטחות": יעקב אשר חשף את תוכנית העבודה לחרדים העובדים | צפו

יו"ר דגל התורה קיים מפגש אינטימי בפתח תקווה עם עשרות חרדים עובדים • חשף את המאבקים שניהל בעבר להקמת מוסדות חינוך ומתחם ה-BBC | "אני אחרוש את הארץ גם בשביל הציבור המודרני" (חרדים)

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תמיכת הציבור החרדי-מודרני לקראת הבחירות הקרובות: יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, קיים חוג בית מיוחד בביתו של יזם הנדל"ן ואיש 'דגל' חיים בנדיקט בפתח תקווה. המפגש, שאליו הגיעו עשרות משתתפים מהמגזר, נועד להציג את עשייתו של אשר ולשכנע את הנוכחים כי מפלגתו היא הבית הפוליטי הנכון עבורם.

במפגש השתתפו אנשי העסקים מפתח תקווה, ביניהם: גדי ויטמן, צביקי בורנשטיין, יוסי ז'ולטי, חזקי קסטנבוים, יהודה גרוס, אברומי וינברג, דודי בינט, שמחה פרג ועוד.

במהלך המפגש הדגיש ח"כ אשר את מחויבותו לכלל גווני החברה החרדית. "מבחינתי הדבר הכי חשוב שיש זה לחבר את הספינה הענקית הזאת שנקראת 'היהדות החרדית', על כל גווניה", אמר לנוכחים. "והיא גדלה, וככל שהיא גדלה, הגוונים שלה גדלים, הצרכים שלה גדלים".

כדי להמחיש את יכולותיו הביצועיות, חזר אשר אל ימיו כראש עיריית . הוא סיפר כיצד קידם את הקמת מתחם העסקים BBC למרות התנגדויות. "הבאתי את ה-B.B.C לבני ברק, שעמדו לי כמה מחבריי אז בהנהגת העיר - 'איך אתה מביא דבר כזה לבני ברק? מה, אתה הולך לעשות פה מנהטן?'", שחזר אשר.

לדבריו, הקמת המתחם נועדה, בין היתר, לתת מענה ל העובדים במקצועות חופשיים, תוך שמירה על צביון העיר. "אמרתי: 'אני רוצה מקום קרוב לעיר ומחוץ לעיר, הוא לא יושב על ישיבות, הוא לא מפריע לשום דבר... תראו כמה אנשים שלנו התחילו להתפתח כשנכנסו למקום כזה ביזנס", אמר.

בנוסף, ציין אשר את מאבקו לשיפור הניקיון בבני ברק ואת הכנסת פחי האשפה המוטמנים לעיר, מהלך שלדבריו עורר התעניינות רבה גם מצד גורמים בירושלים.

אשר הבטיח כי בכוונתו לפעול גם בזירה הארצית לקידום מסגרות המתאימות לציבור החרדי העובד. "אני רוצה שאת מה שאנחנו נעשה, ונפתח מסגרות שהן הכי קרובות מבחינת הרמה, מבחינת הדברים שצריך, למה שנקרא היום המיינסטרים", הצהיר.

"אני מתכוון כיושב ראש יהדות התורה, ואני לא אומר את זה כהבטחת בחירות, אני אומר את זה כי זה מה שאני רוצה... ואני אבוא לפה לתת דין וחשבון, ואני בטוח שאני אצליח", הוסיף.

בשלב מסוים במפגש, התעמת אשר עם תחושת חוסר הייצוג של הציבור החרדי-מודרני, כפי שהובעה על ידי אחד המשתתפים, גדי ויטמן. בתגובה, אמר אשר: "כל מה שדיברתי בפתיחה שלי זה , כל מה שנמצא בתוך גבולות הגזרה הזאת, שאתה דיברת עליה, אני שם, אני אחרוש את הארץ גם בשביל הציבור המודרני".

אשר חתם את דבריו בתזכורת למאבקים שניהל בעבר למען הציבור החרדי-מודרני: "אני פתחתי את המוסדות האלה בבני ברק, נלחמתי עליהם, והיה בתוכו ציבור שלא בדיוק רצה אותם ואני נלחמתי על זה ועשיתי עבודה עם רבנים שלא אהב בדיוק את המוסדות האלה בהתחלה והיום המוסדות האלה הם גלאט, זו התוכנית עבודה שלי".
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