שמחה באולמי 'שלוש' באור יהודה: שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף ורעייתו מוריה חגגו היום (שני) ברית מילה לבנם הרביעי.
לרך הנולד ניתן השם אוריאל יששכר, על שם הסבא הרב יששכר וסרלאוף זצ"ל, שהיה ראש ישיבת 'אהבת חיים' ביישוב כוכב השחר.
באירוע המרגש השתתפו רבנים ואישי ציבור רבים, שהגיעו לשמוח עם המשפחה המאושרת. השר וסרלאוף, חבר מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, משמש כשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בממשלה הנוכחית.
על החלק המוזיקלי באירוע הופקדו הזמרים חיים ישראל ומוטי כהן, שהוסיפו נופך מיוחד לשמחה. השניים ליוו במנגינותיהם את המעמד המרגש והשתתפו בכיבודי הברית.