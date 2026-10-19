מזל טוב!

השר חגג ברית מילה לבנו הרביעי - והעניק לו שם מיוחד על שם הסבא | תיעוד

שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי חגג ברית לבנו הרביעי • הרך קיבל שם מיוחד על שם הסבא הרב יששכר וסרלאוף זצ"ל | חיים ישראל ומוטי כהן שרו באירוע (חרדים)