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השר חגג ברית מילה לבנו הרביעי - והעניק לו שם מיוחד על שם הסבא | תיעוד

שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי חגג ברית לבנו הרביעי • הרך קיבל שם מיוחד על שם הסבא הרב יששכר וסרלאוף זצ"ל | חיים ישראל ומוטי כהן שרו באירוע (חרדים)

אא
איציק אוחנה
כיכר השבת |
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שמחת הברית | צפו
שמחת הברית | צפו

שמחה באולמי 'שלוש' באור יהודה: שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף ורעייתו מוריה חגגו היום (שני) ברית מילה לבנם הרביעי.

לרך הנולד ניתן השם אוריאל יששכר, על שם הסבא הרב יששכר זצ"ל, שהיה ראש ישיבת 'אהבת חיים' ביישוב כוכב השחר.

באירוע המרגש השתתפו רבנים ואישי ציבור רבים, שהגיעו לשמוח עם המשפחה המאושרת. השר וסרלאוף, חבר מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר לביטחון לאומי , משמש כשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בממשלה הנוכחית.

על החלק המוזיקלי באירוע הופקדו הזמרים חיים ישראל ומוטי כהן, שהוסיפו נופך מיוחד לשמחה. השניים ליוו במנגינותיהם את המעמד המרגש והשתתפו בכיבודי הברית.
איתמר בן גבירברית מילהעוצמה יהודיתחיים ישראלבריתיצחק וסרלאוף

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