נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את מדיניות הגבולות הפתוחים בצרפת, על רקע המהומות הנרחבות במדינה, שבמהלכן נפצעו קרוב לאלף שוטרים ונעצרו כ־2,400 בני אדם.

"המהגרים השתלטו על צרפת", כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו. לדבריו, "הם חייבים לסגור את הגבולות, ומהר!". ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, קרא מוקדם יותר לרשויות המקומיות להטיל עוצר נקודתי כדי להשיב את הסדר, אך שלל עוצר גורף בפריז. "נחישותי להשיב את הסדר מוחלטת", הצהיר, והאשים קבוצות שמאל קיצוני בניסיון לחולל מהומות עמוקות לקראת הבחירות לנשיאות. מנהיג השמאל ז'אן־לוק מלנשון דרש ממנו להציג ראיות ולהפסיק ללבות את המתיחות.

מתנפלים על חנויות בצרפת - צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:45 מתנפלים על חנויות בצרפת ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

המהומות פרצו לאחר שבועות של הפגנות סטודנטים במחאה על יוקר המחיה, הידרדרות השירותים הציבוריים והמצב הכלכלי. לפי ארגון המסחר הצרפתי, קרוב ל־3,000 חנויות נפגעו, ובערים פריז ומרסיי נרשמו מקרי ביזה והשחתה נרחבים.

כ־60 אלף אנשי כוחות הביטחון נפרסו ברחבי צרפת במהלך השבת. הנשיא עמנואל מקרון דחה את הצעת ההתפטרות של שר הפנים לורן נונייז, אך הודה בכשלים מודיעיניים ובהיערכות הממשלה. במקביל נאסרו הפגנות במרסיי, איגודי העובדים הכריזו על שביתה ארצית ב־5 בנובמבר, ומדינות באירופה הזהירו את אזרחיהן מפני התקהלות בצרפת.