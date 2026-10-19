 דלג לתוכן הראשי
מדינה בכאוס

"המהגרים השתלטו על צרפת": טראמפ בהצהרה דרמטית בעקבות המהומות 

טראמפ תקף את מדיניות ההגירה בצרפת, בעוד ראש הממשלה האשים את השמאל הקיצוני בליבוי המהומות (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא תקף את מדיניות הגבולות הפתוחים בצרפת, על רקע המהומות הנרחבות במדינה, שבמהלכן נפצעו קרוב לאלף שוטרים ונעצרו כ־2,400 בני אדם.

"המהגרים השתלטו על צרפת", כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו. לדבריו, "הם חייבים לסגור את הגבולות, ומהר!".

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, קרא מוקדם יותר לרשויות המקומיות להטיל עוצר נקודתי כדי להשיב את הסדר, אך שלל עוצר גורף בפריז.

"נחישותי להשיב את הסדר מוחלטת", הצהיר, והאשים קבוצות שמאל קיצוני בניסיון לחולל מהומות עמוקות לקראת הבחירות לנשיאות. מנהיג השמאל ז'אן־לוק מלנשון דרש ממנו להציג ראיות ולהפסיק ללבות את המתיחות.

מתנפלים על חנויות בצרפת
מתנפלים על חנויות בצרפת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

המהומות פרצו לאחר שבועות של הפגנות סטודנטים במחאה על יוקר המחיה, הידרדרות השירותים הציבוריים והמצב הכלכלי. לפי ארגון המסחר הצרפתי, קרוב ל־3,000 חנויות נפגעו, ובערים פריז ומרסיי נרשמו מקרי ביזה והשחתה נרחבים.

כ־60 אלף אנשי כוחות הביטחון נפרסו ברחבי צרפת במהלך השבת. הנשיא עמנואל מקרון דחה את הצעת ההתפטרות של שר הפנים לורן נונייז, אך הודה בכשלים מודיעיניים ובהיערכות הממשלה. במקביל נאסרו הפגנות במרסיי, איגודי העובדים הכריזו על שביתה ארצית ב־5 בנובמבר, ומדינות באירופה הזהירו את אזרחיהן מפני התקהלות בצרפת.
ארה"בדונלד טראמפצרפתעמנואל מקרוןמחאות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר