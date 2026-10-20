עשרות רבות של בחורי ישיבה צעירים, בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, חסידי חב"ד, נעצרו הבוקר (שלישי) בנתב"ג בעקבות אי התגייסותם לצה"ל.

הבחורים נחתו זמן קצר קודם לכן מטיסה שיצאה מניו יורק שבארצות הברית, שם למדו בשנה האחרונה, בישיבת חב"ד המרכזית בברוקלין.

עם הגיע הבחורים ארצה, לאחר ביקורת הגבולות, אספו אותם לחדר צדדי עד להגעת קצינה מתל השומר שתחליט מה לעשות בעניינם.

לפי דיווחים, הבחורים צפויים לעמוד בפני דין משמעתי, ואם יביעו נכונות להתגייס בטווח הזמן הקצר ישוחררו.

גורם המעורה בפרטים מסר ל'כיכר השבת' כי הבחורים לקחו בחשבון תרחיש שבו יעצרו, משום שלא עלה בידם לסדר את מעמדם מול צה"ל. היו שחשבו כי הגעה משותפת של עשרות בחורים יחד תמנע את המעצר. בפועל זה לא מנע.

רבים מבני המשפחות של הבחורים, שלא התראו עמם במשך יותר משנה, המתינו באולם קבלת הפנים לשובם. כעת הם נאלצים לשוב לביתם מבלי להיפגש עם בנם.

יצויין כי לחב"ד היה במשך שנים הסדר מול צה"ל ולפיו הבחורים מתגייסים כשנה לאחר חתונתם ושנת לימוד בכולל. במתכונת זו, ובהתאם להדרכותיו של הרבי מליובאוויטש בנושא, גויסו לאורך השנים צעירים רבים מהחסידות. עד עתה רבים מאברכי וצעירי החסידות משולבים בתפקידי מפתח בצה"ל. למרבה הצער, חסידות חב"ד גם ספגה אבירות בנפש במלחמה בשנים האחרונות.

מדוברות חב״ד נמסר: ״עשרות תלמידי ישיבות חב"ד, שחזרו הבוקר משנת לימודים במרכז חב"ד העולמי - 770 שבניו יורק, עוכבו הבוקר במעברי הגבול, בשל מעמדם האישי מול צה"ל. מתוך 80 תלמידים שהיו על הטיסה שנחתה בנתב"ג עוכבו 25 מהם.

״בהמשך למכתבים בנושא גזרת הגיוס שפרסם בית דין רבני חב"ד, חברי בית הדין עומדים בקשר ישיר מול הגורמים השונים, באמצעות נציג מיוחד שמונה לשם כך, ואף נערכו לקראת הגעת הטיסה הבוקר גם בקשר ישיר עם המשפחות וגם בקשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים.

״חברי בית דין רבני חב"ד פעלו בימים האחרונים ופועלים גם בשעות אלו על מנת שהתלמידים יקבלו יחס אנושי, ולאחר הסדרת מעמדם מול רשויות הצבא ישוחררו בהקדם לביתם ולמשפחתם״.