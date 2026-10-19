במהלך ריאיון סוער במיוחד שבוע בלבד לפני יום הבוחר, ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט פתח במתקפה חריפה נגד יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי.

הטונים באולפן עלו לטמפרטורות רתיחה כאשר הדיון עסק בעמדתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי בסוגיית גיוס בני הישיבות. בנט יצא במתקפה אישית: "לדרעי אין אלוק'ים, אני אומר את זה! ואני אגיד לך למה אני אומר את זה: כי זו בושה וחרפה! אחיכם יצאו למלחמה, והוא אמר לציבור החרדי שלא תעזו לעזור לאותם חיילים שנופלים! זה בדיוק מה שהוא אמר!

"לאריה דרעי אין אלוק'ים. זה לא דתי, זה לא ציוני, זה לא בתורה! כולם לחמו! לא! הוא לא שומר את המצווה של שמירה על ארץ ישראל, הוא לא שומר! זאת לא שמירת מצוות?! את המצווה הכי בסיסית: לצאת להילחם ולהגן על ארץ ישראל אל מול אויבים במלחמת מצווה, ש"אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" יוצאים - הוא לא שומר את המצווה! זה חילול השם וזה לא דתי! זו המצאה של דת חדשה שהיא לא היהדות! כי היהדות מצווה לשמור על ארץ ישראל אל מול אויבים שרוצים לשחוט אותך, ואותי, ואת כולם! אז הוא לא דתי, אני יותר דתי ממנו!".

הריאיון המלא והסוער של נפתלי בנט לישי כהן – כולל כל הגזירות המתוכננות על עולם התורה, התוכנית לחינוך החרדי והתרחישים ליום שאחרי – ישודר מחר ב'כיכר השבת'