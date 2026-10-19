שבוע לפני הבחירות, בחוג בית סגור באלעד, נשמע ח״כ יעקב טסלר מיהדות התורה מסביר הערב (שני) את האסטרטגיה הפוליטית של המפלגות החרדיות ואת השאיפה לשמור על כוחן במערכת הפוליטית.
״אם הימין יכול להקים ממשלה בלעדינו, הוא יקים בלעדינו. ומהצד השני, גם יקים בלעדינו״, אמר טסלר בפני המשתתפים. בהמשך הציג את היעד שאליו, לדבריו, המפלגות החרדיות מכוונות: ״שנגיע למצב שאף אחד לא יכול להקים ממשלה בלעדינו״.
בהמשך דבריו התייחס טסלר גם למאבק של הנציגות החרדית בכנסת סביב סוגיית הגיוס והזהות היהודית. לדבריו, הסנקציות והצעדים נגד הציבור החרדי ולומדי התורה מורגשים היטב בשטח.
״בראש ובראשונה, כשאנחנו נמצאים במקום הזה, זה לשמר ולהילחם על כל הדברים״, אמר טסלר, והוסיף כי המאבק אינו נוגע רק לצרכים התקציביים של הציבור החרדי, אלא גם לשמירה על מעמדם של מוסדות הדת ועל צביונה היהודי של המדינה.
טסלר התייחס בדבריו גם לחשיבות הרבנות, המקוואות ושירותי הנישואין, והזהיר מפני מהלכים שלדבריו עלולים לפגוע בזהות היהודית. הוא הזכיר בהקשר זה את הביטוי ״מדינה יהודית ליברלית״, שלטענתו מבטא את הכיוון שאליו מבקשים גורמים אחרים להוביל את המדינה.
מציאות חדשה למשפחות חרדיות
בהמשך המפגש הרחיב טסלר על הקושי שנוצר סביב סבסוד המעונות בעקבות פקיעת ההסדר הקשור לסוגיית הגיוס. לדבריו, משפחות חרדיות שנעזרו בהטבות נתקלו בקשיים לאחר שינוי המצב המשפטי, בין היתר בשל הדרישות והמסמכים שנדרשו להציג כדי להמשיך לקבל את הסבסוד.
טסלר הסביר כי כל עוד ההסדר היה בתוקף, תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם יכלו ליהנות מהסדרים מסוימים, אולם פקיעתו יצרה מציאות חדשה שהשפיעה גם על זכאותן של משפחות להטבות. ״ברגע שהחוק פג, הפירוש של זה שמי שחי במדינת ישראל כמו כל אחד אחר חייב להתגייס״, הסביר טסלר, והוסיף כי בעקבות זאת ״כל הפריבילגיות וכל הדברים שהעניקו לזה שיושב ולומד, נשללו״.
במהלך הדיון עלתה השאלה כיצד ניתן לפתור את הבעיה, וטסלר השיב: ״בחקיקה״.