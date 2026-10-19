שבוע לפני הבחירות, בחוג בית סגור באלעד, נשמע ח״כ יעקב טסלר מיהדות התורה מסביר הערב (שני) את האסטרטגיה הפוליטית של המפלגות החרדיות ואת השאיפה לשמור על כוחן במערכת הפוליטית.

״אם הימין יכול להקים ממשלה בלעדינו, הוא יקים בלעדינו. ומהצד השני, גם יקים בלעדינו״, אמר טסלר בפני המשתתפים. בהמשך הציג את היעד שאליו, לדבריו, המפלגות החרדיות מכוונות: ״שנגיע למצב שאף אחד לא יכול להקים ממשלה בלעדינו״.

בהמשך דבריו התייחס טסלר גם למאבק של הנציגות החרדית בכנסת סביב סוגיית הגיוס והזהות היהודית. לדבריו, הסנקציות והצעדים נגד הציבור החרדי ולומדי התורה מורגשים היטב בשטח.

״בראש ובראשונה, כשאנחנו נמצאים במקום הזה, זה לשמר ולהילחם על כל הדברים״, אמר טסלר, והוסיף כי המאבק אינו נוגע רק לצרכים התקציביים של הציבור החרדי, אלא גם לשמירה על מעמדם של מוסדות הדת ועל צביונה היהודי של המדינה.

טסלר התייחס בדבריו גם לחשיבות הרבנות, המקוואות ושירותי הנישואין, והזהיר מפני מהלכים שלדבריו עלולים לפגוע בזהות היהודית. הוא הזכיר בהקשר זה את הביטוי ״מדינה יהודית ליברלית״, שלטענתו מבטא את הכיוון שאליו מבקשים גורמים אחרים להוביל את המדינה.