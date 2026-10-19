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הורים שכולים זועמים

בנט מסתבך בתביעה בגלל ריאיון: "דברי הבל, שקר ורעות רוח"

הוריה של סגן שיר חג'אג' הי"ד תובעים 200 אלף שקלים מראש הממשלה לשעבר, בטענה שהציג אותם כ"בריונים בתשלום" שהפריעו לנאומיו בטקסי יום הזיכרון | בנט מכחיש: "הדברים לא כוונו למשפחות השכולות" (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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בנט בראיון שעורר תביעה (צילום: עמרי אסנהיים)

הרצל ומירב חג'אג', הוריה של סגן שיר חג'אג' הי"ד שנרצחה בפיגוע ב בשנת 2017, הגישו תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקלים נגד ראש הממשלה לשעבר , בטענה שהציג אותם כפעילים בתשלום שהפריעו לנאומיו בטקסי יום הזיכרון.

התביעה הוגשה בעקבות ריאיון לערוץ 13, שבו טען בנט כי "הליכוד שוכר לאורך כל השנים בריונים בתשלום לפוצץ לי את טקס יום הזיכרון כשאני ראש ממשלה".

ההורים, שהשתתפו במחאות נגדו, טוענים כי דבריו כוונו אליהם וכי מדובר ב"דברי הבל, שקר ורעות רוח". לדבריהם, "שמם הטוב של התובעים נרמס ברגל גסה עת הוצגו באופן שקרי כ'בריונים בשכר'".

נפתלי בנט (צילום: מרים אלסטר\פלאש90)

בני הזוג מדגישים כי מעולם לא קיבלו תשלום עבור מחאתם, שנבעה מהתנגדותם להקמת ממשלת בנט בשיתוף רע"ם. הם דורשים פיצוי, הסרת הפרסומים והתנצלות פומבית.

מטעמו של בנט נדחו הטענות ונמסר כי "הדברים שנאמרו לא כוונו למשפחות השכולות", וכי ראש הממשלה לשעבר רוחש למשפחת חג'אג' וליתר המשפחות השכולות אהבה והערכה עמוקה.
ירושליםנפתלי בנטהליכודיום הזיכרוןתביעה

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