חוקרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון השלימו את חקירתו של תושב מזרח ירושלים, בן 27, והגישו נגדו כתב אישום חמור לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים, בעקבות מעורבותו בשני אירועי התפרצות וגניבה שונים שהתרחשו בעיר תל אביב בתוך ימים ספורים. כך מסרה היום (שני) המשטרה.

מכתב האישום וממצאי החקירה עולה כי האירוע הראשון התרחש בתאריך 10.10.26, לפני מעט יותר משבוע, בשעות הצהריים. הנאשם הגיע למחסן של מסעדה במרכז תל אביב כשהוא מצויד מראש בכלי חיתוך חשמלי (דיסק). הוא חתך באמצעות הכלי החשמלי את המנעולים שסגרו את המקום, נכנס לתוכו וגנב מהמחסן שמונה בקבוקי אלכוהול.

שוטרי תחנת לב תל אביב שהוזעקו למקום בעקבות דיווח על הפריצה איתרו את הנאשם, עצרו אותו ותפסו ברשותו את כלי הפריצה המשמש לחיתוך.

כעבור שלושה ימים בלבד, בתאריך 13.10.26 בשעות הערב, ביצע הצעיר פריצה נוספת. הוא הגיע לבניין מגורים ברחוב קרליבך בתל אביב, טיפס מעל גדר ההיקפית ופרץ לתוך דירה, בזמן שבעלת הדירה שהתה בביתה ושקעה בשינה עמוקה.

הנאשם חדר אל חדרי הבית, חיטט בתיקים ובארונות תוך שהוא מותיר אחריו אי סדר רב, ואף ניפץ כוס זכוכית במטבח. מהדירה הוא גנב מכשיר טלפון נייד בשווי מוערך של כ־4,000 שקלים, פריטי לבוש וכרטיס אשראי. מיד לאחר מכן יצא מהדירה, הלך לבית עסק סמוך בעיר וביצע באמצעות כרטיס האשראי הגנוב שתי רכישות.