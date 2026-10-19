14 דקות של מרדף אחר אופנוע משופר הסתיימו במעצר | צפו בדרמה

רוכב אופנוע משופר זוהה לפני מספר ימים כשהוא נע ברחוב דרך הציונות בעיר נוף הגליל תוך שכלי הרכב שלו משמיע רעשים חריגים במהלך נסיעתו.

שוטר מהמחוז הצפוני שהיה בפעילות אכיפה באזור, סימן לנהג האופנוע לעצור אך הוא החל להימלט תוך שהוא מבצע עבירות תנועה חמורות ומסכן את עצמו ואת משתמשי הדרך לרבות מעבר ברמזור אדום, נסיעה נגד כיוון התנועה, מעבר פס הפרדה רצוף ועוד.

בתום מרדף של כ-14 דקות שחצה מספר ישובים, הוא נעצר בעיר נצרת וזוהה כתושב אכסאל בן 21 ונמצא כי רישיון הרכב של האופנוע פקע לפני מספר ימים.

בתום הליך חקירה מהיר, הגישה נגדו אתמול יחידת התביעות, כתב אישום ובקשה למעצר ושלילת רישיון עד לתום ההליכים המשפטיים.