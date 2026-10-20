ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר (שלישי) לדרישת הסיעות החרדיות לחוקק את חוק הגיוס עוד בטרם השבעת הממשלה הבאה ויישר קו עם הדרישה הגם שלא התחייב כי הדבר אכן יבוצע.

בריאיון שהעניק ליקי אדמקר וישראל כהן ברדיו 'קול ברמה', אמר נתניהו על הדרישה החרדית לחוקק את חוק הגיוס לפני השבעת הממשלה כי "הלוואי שנוכל לעשות את זה". הוא הוסיף ואמר: "האם נוכל לפני הקמת הממשלה? מי יודע? זה תלוי ברצון טוב, תלוי בהבנה ושיתוף פעולה". בהמשך דבריו ציין: "אני יודע שרבים בציבור החרדי מבינים שצריכה להיות חלוקת נטל חדשה".

נתניהו התייחס לתסכול בקרב הרבנים והציבור החרדי ואמר: "אני מבין שהיה הרבה תסכול וכאב. עמדנו על סף העברת חוק גיוס אמיתי והיה חסר לנו רק קול אחד. אפשר להעביר את זה בקדנציה הבאה וזה יסדיר את היחס בין החרדים לחילונים לדורות. זה חוק שנותן לנו גם את עולם התורה שאני מכבד אותו מאוד וגם מבטיח לנו את חלוקת הנטל מחדש".

נתניהו גם יצא בתקיפות נגד אכיפה ומעצרים של תלמידי ישיבות: "זה לא מקובל. צריך לשמר את עולם התורה כי הוא שימר אותנו. המעצרים האלה זה ניסיון מכוון לפגוע בתהליך של גיוס חרדים ללא כפיה. אני מכבד מאוד את עולם התורה אבל מי שלא לומד שיילך להתגייס".

בהתייחסותו לתרחיש שלפיו המפלגות החרדיות ישתפו פעולה עם גדי איזנקוט ביום שאחרי הבחירות, הבהיר ראש הממשלה כי מדובר בסבירות נמוכה לדעתו. "קשה לי להאמין שייתנו לזה יד. אני מקווה שלא תהיה תופעה כזאת, ואם תהיה אני בטוח שהיא תהיה שולית", טען נתניהו, והוסיף: "אנשים בסוף יתעשתו כי בין הציבור החרדי והאמוני יש קרבה גדולה, כולנו מחוברים למורשת ישראל ויש לנו גורל משותף. מעבר לכך, האלטרנטיבה היא איומה".

הסערה במערכת הפוליטית

ההתבטאויות הללו של ראש הממשלה הביאו לתגובות חריפות מצד ראשי האופוזיציה. יו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט, מיהר להגיב בנחרצות: "לא אתן לזה לקרות! שבוע לבחירות: נתניהו מבטיח לחרדים חוק השתמטות כתנאי להקמת הממשלה. הבחירות הקרובות הן בין ממשלת השתמטות של נתניהו לבין ממשלת גיוס ציונית בראשותי. שמים 'דרך' בקלפי ובוחרים במחויבות למדינה ובשירות לכל".

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט תקף ואמר: "דיל ביבי דרעי נחשף וכעת זה רשמי – השתמטות תמורת שלטון. נתניהו הבטיח הבוקר בקולו לחוקק את חוק הפטור מגיוס, חוק ההשתמטות, עוד לפני הקמת הממשלה הבאה – נתניהו מפרק את צה"ל ואת עתידם של המשרתים ואנשי המילואים.

"המשמעות: חותמת רשמית של מדינת ישראל להשתמטות המונית של 120,000 צעירים חרדים בריאים. עכשיו רגע האמת: חייבים להצביע עבור מהפכת המשרתים. ניקח 30 מיליארד ש"ח מהמשתמטים ונעביר לחיילים ולמשרתים, וכך נציל את מדינת ישראל".

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד הגיב גם הוא בחריפות: "נתניהו חשף הבוקר את הדיל המגעיל עם דרעי וגולדקנופף – השתמטות מצה"ל תמורת ממשלה. נתניהו מוכר את הלוחמים שלנו. הבטיח בקולו חוק השתמטות שמחליש את צה״ל ופוגע בבטחון. והכל על חשבונכם. עשרות מיליארדים. אם החוק הזה יעבור, המע"מ יגיע ל-22%, כל המחירים יעלו. במקום זה, בעוד שבוע אתם יכולים לבחור במהפכת המשרתים. הממשלה שלנו תיקח 30 מיליארד ש"ח מהמשתמטים ותעביר אותם לחיילים ולמשרתים, לציבור שעובד ומשלם מיסים. רק ביחד".