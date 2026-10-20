מעצרם של עשרות בחורי ישיבה צעירים, בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, חסידי חב"ד, הבוקר (שלישי) בנתב"ג בעקבות אי התגייסותם לצה"ל, מעורר סערה ציבורית ופוליטית.

יו"ר יהדות התורה ודגל התורה, ח"כ יעקב אשר, תוקף בחריפות את המעצרים, טוען כי הם נועדו לשבש את הליך הבחירות וקורא ליו"ר ועדת הבחירות להנחות את המשטרה להפסיק עם המעצרים היזומים שלא תורמים כלום לגיוס לצבא.

"מזה זמן שאני מתריע על ניסיונות לשבש את הליך הבחירות", אומר ח"כ יעקב אשר, "על ידי ניסיון להגברת מעצרים מיותרים שאינם תורמים כלום לצבא ולגיוס, שמנסים להטיל פחד ומורא על הציבור החרדי ולמנוע בכך את ההליך הדמוקרטי של בחירות".

אשר הוסיף ואמר: "הבוקר הזדעזעתי לשמוע על מעצרם של בחורי ישיבות חסידי חב"ד שהגיעו לארץ, שמעכבים אותם בשדה התעופה".

לדבריו, "זה חלק ממסע מתוכנן שרוצה להתערב ולגרום לכאוס כדי שיהיו הפגנות. אם יהיו הפגנות, יהיה רעש ציבורי, וזה יכול לשרת גורמים כאלה ואחרים".

יו"ר יהדות התורה פונה ליו"ר ועדת הבחירות: "אני קורא לשופט סולברג, יושב-ראש ועדת הבחירות, להתערב בעניין הזה ולתת הנחיה למשטרה להפסיק את המעצרים היזומים הללו בתקופה רגישה כזאת. זה לא מה שתורם לצבא כלום, זה רק תורם לכאוס, לקריעה של העם ומשרת גורמים פוליטיים בבחירות הללו".

יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש אמר בתגובה למעצרים כי "המראה של בחורי חב"ד מ"הקבוצה" שמעוכבים בנתב"ג, מנוגד לחוק השבות ומראה את הפנים המכוערות של גורמי השפיטה והכליאה של המדינה, והכל בגלל עוון לימוד תורה.

"פעלתי בעבר וגם בשנה האחרונה להסדרת מעמדם של בחורי הישיבות בחב"ד. אני נמצא כעת בקשר עם הגורמים בצה"ל ובמשרד הביטחון, במטרה לסייע לתמימים שנעצרו הבוקר בנתב"ג".

כפי שדווח מוקדם יותר ב'כיכר השבת', הבחורים נחתו מטיסה שיצאה מניו יורק שבארצות הברית, שם למדו בשנה האחרונה, בישיבת חב"ד המרכזית בברוקלין. עם הגיע הבחורים ארצה, לאחר ביקורת הגבולות, אספו אותם לחדר צדדי עד להסגרתם לידי הצבא.

הבחורים צפויים לעמוד בפני דין משמעתי, ואם יביעו נכונות להתגייס בטווח הזמן הקצר ישוחררו.

גורם המעורה בפרטים מסר ל'כיכר השבת' כי הבחורים לקחו בחשבון תרחיש שבו יעצרו, משום שלא עלה בידם לסדר את מעמדם מול צה"ל. היו שחשבו כי הגעה משותפת של עשרות בחורים יחד תמנע את המעצר. בפועל זה לא מנע.

רבים מבני המשפחות של הבחורים, שלא התראו עמם במשך יותר משנה, המתינו באולם קבלת הפנים לשובם. כעת הם נאלצים לשוב לביתם מבלי להיפגש עם בנם.