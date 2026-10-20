משבר הניקיון בבני ברק מגיע לשיא: המשנה לראש העיר ומחזיק תיק התברואה, עקיבא שטרן (דגל התורה), שיגר מכתב חריף למנכ"ל העירייה ישראל אירנשטיין, בו הוא מתריע על מצב הניקיון הבלתי נסבל בעיר ודורש סמכויות ניהוליות מלאות לניהול מערך הניקיון. במכתב, שהועלה לדיון במועצת העיר ביום ראשון, מציב שטרן תנאי ברור: ללא הענקת סמכויות מתאימות, לא יוכל לשאת באחריות המלאה על התיק.

"באופן אישי אני כואב את מצב הניקיון בעיר", כתב שטרן במכתבו. "עיר של תורה חייבת להיות נקייה ומצב זה הוא חילול השם, וזוהי חובתנו כלפי תושבי העיר". בהמשך הוא הבהיר: "יובהר כי ללא הענקת סמכויות אין באפשרותי לקבל על עצמי אחריות מלאה על תיק התברואה".

על פי המכתב, בתקופה האחרונה מתקבלות בלשכת שטרן פניות רבות מתושבים בנושא הניקיון. גם ממלא מקום ראש העיר, מנחם שפירא, מתריע על המצב. שטרן אף ציין כי הגיעו לאוזניו דיווחים על יוזמות שנועדו, לדבריו, להכשיל או לפגוע במאמצי הניקיון בעיר.

במכתבו דורש שטרן למנותו לפרויקטור לניהול מערך הניקיון ולהציג בפני מועצת העיר תוכנית היערכות מקיפה. בין היתר הוא מבקש לקבל תשובות על תגבור מערך טיאוט הרחובות, הגדלת תדירות פינוי האשפה והטמונים בערבי החגים ובמוצאיהם, וכן על מנגנוני הפיקוח והבקרה שנועדו להבטיח שכל רחובות העיר יקבלו מענה.

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הדיון בנושא נערך במועצת העיר ביום ראשון, על רקע הביקורת הציבורית הגוברת על הנראות והניקיון בעיר. כבר לפני כשבועיים התייחס ממלא מקום ראש העיר, מנחם שפירא, למצב בוועידת "אשריכם" בפני מאות בני ישיבות. "המצב של עיריית בני ברק זה לא המצב הכי קל עכשיו, מבחינה כלכלית", אמר שפירא וציין כי הקשיים מורגשים ברחוב, בחוסר הניקיון, בטינופת ובמראה הכללי של עיר התורה.

"אנחנו לא הולכים לוותר בעניין הזה, ואני בטוח שהדבר הזה יוסדר במהירות המרבית", הצהיר שפירא אז. "העיר לא יכולה להיראות ככה, היא לא יכולה להישאר ככה, והיא לא תישאר ככה. העיר בעזרת השם תהיה נקייה, היא תהיה מטופלת".

גם יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, התייחס לנושא בריאיון ל"יתד נאמן" והודה כי המצב דורש שינוי: "הניקיון, פני הרחוב, לא מכבדים את מה שהעיר מייצגת". אשר הוסיף כי בכוונתו לפעול לאחר הבחירות לקידום מהפכה בתחום, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ועיריית בני ברק. "אפשר וצריך לעשות את זה", אמר.