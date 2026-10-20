פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד גבר חרדי בן 33, תושב בית שמש, בגין ביצוע עבירות חמורות בארבעה קטינים כבני 13-16 במקווה, בבתי כנסת ובמקום ציבורי בבית שמש.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד ברכה בן אדרת - זרחיה מפרקליטות מחוז ירושלים, ברנד ניצל הזדמנויות שונות שבהן שהו הקטינים במקווה ובבתי כנסת בעיר כדי לבצע בהם מעשים קשים, במספר אירועים שהתרחשו בין השנים 2024-2026.

באחד המקרים, במהלך תפילה בבית כנסת בבית שמש, נצמד ברנד לאחד הקטינים, בעת שהקטין התפלל תפילת שמונה עשרה וביצע מעשה קשה.

הקטין ניסה למנוע את המשך המעשים, אך ברנד המשיך במשך דקות ארוכות. גם לאחר שהקטין עבר להתפלל במקום אחר, הלך ברנד בעקבותיו וביצע מעשה קשה פעם נוספת.

במקרים נוספים, על פי כתב האישום, ביצע ברנד מעשים קשים בקטינים בעת ששהו במקווה בעיר. באחד האירועים ביצע מעשה קשה בקטין בעת שיצא מבור הטבילה, ובאירוע אחר עשה מעשה באזור ההלבשה. עוד מתואר כי ברנד ביצע מעשים קשים בקטין נוסף במקווה ובסופרמרקט בעיר.

כתב האישום מייחס לברנד עבירות של מעשה מגונה, מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים וניסיון למעשה מגונה.

החקירה נוהלה על ידי משטרת ישראל, בתחנת בית שמש ציון.