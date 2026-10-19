בשורה משמעותית לציבור הנופשים והמבקרים בים המלח: המשרד לשירותי דת יוזם ומוביל את הקמתו של מקווה טהרה ראשון במתחם המלונות בעין בוקק, בהשקעה של כ-2 מיליון שקלים. המשרד יממן את הקמת המקווה ויפעל להפעלתו, בשיתוף המועצה האזורית תמר.

המיזם נועד להעניק מענה לציבור המבקש לשמור על אורח חייו הדתי ולקיים את מצוות טהרת המשפחה גם במהלך חופשה באזור. עד היום לא פעל מקווה טהרה במתחם המלונות בעין בוקק, והקמתו צפויה לתת מענה לצורך משמעותי של משפחות וזוגות דתיים ומסורתיים המגיעים לאחד ממוקדי התיירות המרכזיים בישראל.

"אנחנו מביאים את שירותי הדת אל הציבור, גם במוקדי התיירות והנופש המרכזיים בישראל", מסר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן. המהלך מבטא את מדיניות המשרד להרחיב את הנגישות לשירותי דת איכותיים ולהביאם גם למקומות שבהם הם נדרשים לציבור, ולא רק בסביבת המגורים הקבועה.

המקווה החדש מתוכנן תוך הקפדה על מגוון רחב של דרישות והידורים הלכתיים, כדי לתת מענה למנהגים ולשיטות הלכתיות שונות. בין היתר, ייכללו בו פתרונות המאפשרים התאמה לשיטת "בור על גבי בור", הנהוגה בקרב חסידי חב"ד.

לצד ההקפדה ההלכתית, מושם דגש על תכנון אדריכלי מוקפד, אסתטיקה, נוחות המשתמשות ואיכות השירות. התפיסה המנחה היא ששירותי דת צריכים לשלב בין הקפדה הלכתית לבין סביבת שימוש מכובדת ונעימה.

המיזם בעין בוקק מצטרף למגמה של הרחבת שירותי הדת באזורי תיירות ונופש ברחבי הארץ. בחודשים האחרונים נחנכו מקוואות חדשים במספר יישובים, ביניהם מקווה מפואר בקריית יערים שנחנך במעמד רבנים וראשי ישיבות.

יצוין כי בעבר התעוררו שאלות בנוגע להפעלת מקוואות בידי גורמים שונים, אך במקרה זה המשרד לשירותי דת מוביל את המהלך מתחילתו ועד סופו, תוך שיתוף פעולה עם המועצה האזורית תמר.

המקווה החדש צפוי להיפתח לציבור במהלך החודשים הקרובים, ולהעניק פתרון מקיף לצורכי הציבור הדתי והמסורתי הנופש באזור ים המלח.