מזעזע: העבריין האלים מהשוד המחריד בדירה נתפס אחרי 3 שנים

משטרת ישראל התירה לפרסום היום (שני) פרטים חדשים על לכידתו של עבריין נמלט בן 42, תושב השטחים, אשר עמד במרכזו של מצוד ממושך שנמשך מאז קיץ 2023. מעצרו התאפשר הודות לפעילות ממוקדת של כוחות צה"ל שפעלו בשטחי יהודה ושומרון.

במהלך בדיקת זהותו של החשוד בשטח, התברר כי לחובתו עומד צו מעצר תקף וכי הוא מוכרז כעבריין נמלט הנדרש בדחיפות לחקירה פלילית חמורה. בעקבות הממצאים, הועבר החשוד בתיאום מבצעי במחסום חשמונאים לידי שוטרי תחנת מודיעין עילית במחוז ש״י, אשר סייעו בהעברתו המהירה לידי החוקרים של היחידה המרכזית במחוז תל אביב.

החשוד הובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו לצורך השלמת פעולות החקירה. לאחר עיון בחומרי הראיות ובחומר הסודי, נעתר בית המשפט לבקשת היחידה החוקרת והאריך את מעצרו עד לתאריך 22 באוקטובר 2026.

ראשיתה של הפרשה החמורה והמסעירה בתאריך 14 באוגוסט 2023. באותו יום הגיעה חבורת עבריינים לדירת מגורים הממוקמת ברחוב דגניה בחולון, בה שהה הקורבן, גבר בן 37.

בחור ישיבה אזוק בבית חולים הלל יפה • ערבים חיזקו אותו קובי ישראל | 15:52

החשודים, שתכננו את המעשה בקפידה, פעלו בדפוס דפוס פעולה מתוחכם ואכזרי: הם הגיעו לפתחי הדירה כשהם מתחזים לשוטרים בלבוש ובחזות משטרתית, והציגו בפני בעל הבית ההמום צו חיפוש מבוים ומזויף לכל דבר.

ברגע שנפתחה הדלת, כבלו החשודים את בעל הדירה באזיקים, כיוונו לעברו אקדח דרור והחלו להפעיל נגדו אלימות פיזית קשה, תוך שהם מאיימים על חייו ודורשים ממנו למסור להם את הקוד לפתיחת הכספת הביתית.

הקורבן, שהיה נתון בתנאי כפייה קשים ותחת איום ממשי על חייו, נאלץ להיכנע לדרישותיהם. לאחר שפתחו את הכספת, שדדו חברי הכנופיה שלל רב שכלל שעוני יוקרה יקרי ערך, תכשיטים מוזהבים וכסף מזומן בסכום מצטבר של מעל מיליון שקלים. מיד לאחר מכן נמלטו החשודים מירת האירוע עם הרכוש השדוד.

בעקבות הדיווח הבהול שהתקבל על שוד הדירה האלים, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז תל אביב. חוקרי הימ"ר החלו בביצוע שורת פעולות חקירה מגוונות, נרחבות ומורכבות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, איסוף ממצאים פורנזיים וגביית עדויות בשטח.

במאמץ חקירתי חובק עולם שהתנהל במרוץ נגד הזמן, הצליחו השוטרים להתחקות אחר דפוס הפעולה ולחשוף את זהותם של המעורבים המרכזיים בביצוע השוד. כבר במהלך חודש אוגוסט 2023 פשטו הבלשים על מוקדים שונים ועצרו מספר חשודים בפרשה. עם סיום גיבוש תשתית הראיות, הגישה פרקליטות מחוז תל אביב כתבי אישום חמורים נגד שניים מהמעורבים המרכזיים. עם זאת, החשוד השלישי – תושב השטחים כבן 42 – הצליח לחמוק מגל המעצרים ונעלם. נגדו הוצא צו מעצר שיפוטי בבית המשפט והוא הוגדר רשמית כעבריין נמלט, עד אשר נסגר מעגל הדין אתמול עם מעצרו בשטחים.