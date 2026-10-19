משרדי להב 433 ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

בית המשפט בראשון לציון האריך היום (שני) בארבעה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ורעייתו מיטל סער. ההחלטה התקבלה לבקשת המשטרה, שביקשה להשלים שורה של פעולות חקירה נוספות במסגרת התיק.

החקירה, המנוהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, מתמקדת בחשדות חמורים סביב העברות כספים ובטענות על מעורבותה כביכול של מיטל סער בניהול עניינים מאחורי הקלעים בעירייה. גורם המעורה בפרטי התיק תיאר אותו, לפי הדיווח ב-Mako, כ"רגיש, נפיץ ומורכב מאוד", והוסיף כי צוותי חקירה הכוללים רואי חשבון וכלכלנים בודקים כעת לעומק "כל שקל ושקל" שהועברו על פי החשד לראש העירייה או למקורביו.

הדיון בבית המשפט, היום ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

במהלך הדיון היום נרשמו רגעים טעונים כאשר מיטל סער פרצה בבכי לעבר בני משפחתה שנכחו באולם. מאז תחילת החקירה היא בוחרת לשמור על זכות השתיקה, בהמלצת פרקליטתה, עו"ד חיה ציון זכאי.

עו"ד ציון זכאי תארה את מצבה המורכב של מרשתה ומסרה לבית המשפט: "מרשתי במצב נפשי קשה מאוד. היא השילה חמישה ק"ג ממשקלה". ההגנה ביקשה לבחון חלופות למעצרה.

מנגד, גורמים המקורבים לחקירה מדווחים כי היא מתקדמת לשביעות רצון החוקרים. ראש העירייה, רפי סער, ממשיך לדבוק בקו ההגנה שלו, שלפיו לא היה מודע לכספים שאשתו קיבלה ולמעורבותה מול גורמים שונים בעירייה.

כזכור, הפשיטה על ביתו ולשכתו של ראש העיר התבצעה בתום חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה. במהלך הפשיטה נתפסו מזומן רב, תיקי יוקרה ושעונים יקרי ערך. החשד המרכזי הוא כי ראש העיר ומנכ"ל החברה הכלכלית, תוך מעורבות חריגה של אשת ראש הרשות, פעלו להיטיב עם גורמים שונים בתמורה לכספי שוחד שניתנו בעיקר במזומן.

בתוך כך, במסגרת ההתפתחויות בפרשה, איש עסקים נוסף שהיה חשוד במעורבות שוחרר בשלב זה בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.