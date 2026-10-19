ביטול שטר ה-200 שקל על הפרק: "ראינו בחקירות משטרה מה קורה"

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', העלה היום (שני) בכנס השנתי של יועצי המס באילת הצעה שעוררה סערה בעבר: ביטול שטר ה-200 שקלים. לדבריו, מדובר בצעד הכרחי במאבק בכסף השחור שיכול להזרים לקופת המדינה עשרות מיליארדי שקלים בשנה – ולמנוע העלאות מסים כבדות הצפויות בטווח הקרוב. כך דווח ב-Ynet.

"אני אומר כאן באופן המפורש ביותר, שאם מבטלים מחר את השימוש במזומן בישראל, זה יכול להביא לגביית מיסים נוספת של 20-30 מיליארד שקל בשנה, ולמנוע צעדים כואבים אחרים", מסר אהרונוביץ' בדבריו. "אבל בנק ישראל מתנגד לזה".

אהרונוביץ' הזהיר מפני עתיד תקציבי קשה: "התקציב בשנים 2027 ו-2028 יהיה אכזרי. לצערנו, אנחנו לא רואים שהולכת להיות בשנה הבאה צמיחה יוצאת דופן, אנחנו ממשיכים להילחם בשבע חזיתות". לדבריו, תקציב הביטחון עלול להגיע לכ-200 מיליארד שקל, ולא רק בשנת 2027 אלא גם ב-2028.

מנהל רשות המסים הסביר כי הצעד נדרש בעקבות ממצאים מחקירות משטרה: "נצטרך לבטל חלק מהתשלום במזומן, שכבר הוגבל לאחרונה. בנק ישראל מתנגד לביטול השטר של 200 שקל, אבל ראינו בחקירות משטרה מה קורה בנושא הזה של תשלומים במזומן, גם ממש לאחרונה ברשויות מקומיות".

אהרונוביץ' הבהיר כי הוא דוחה את הבטחות הפוליטיקאים להימנע מהעלאת מסים. "נצטרך בעניין הזה לדרוש ולבצע צעדים קשים – מביטול שטר ה-200 ועד לביטול כל המזומן בעתיד", אמר, והוסיף כי צוות מיוחד במשרד האוצר כבר שוקד על גיבוש הצעות לממשלה הבאה.

לדבריו, הוצאות הביטחון הגדלות והלחימה הבלתי-פוסקת במספר חזיתות יכבידו מאוד על הקופה הציבורית. "יש התפרעות מוחלטת בנושא גיוס המילואים ואף אחד לא מתווכח עם מערכת הביטחון. זה כבר ברור ש-200 מיליארד שקל של תקציב ביטחון שנתי ייאלצו את הממשלה הבאה להעלות מיסים".