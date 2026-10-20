דרמה ולחצים: עשרות בחורי חב"ד שוחררו מהכלא – ויועברו לבקו"ם

התפתחות דרמטית בפרשת מעצר בחורי חב"ד בנתב"ג: ל'כיכר השבת' נודע כי עשרות מהבחורים שנעצרו הבוקר (שלישי) בנמל התעופה בן גוריון שוחררו מהכלא הצבאי והם מועברים בשעה זו לבקו"ם.
על פי הנמסר, חלק גדול מהבחורים שנעצרו הביעו נכונות להתגייס לצה"ל, ובעקבות זאת הם משתחררים ומועברים לבקו"ם. עם זאת, לא כל העצורים שוחרו, וחלקם צפויים להישפט ולהישאר במעצר.
הבחורים נעצרו מוקדם יותר היום עם נחיתתם בארץ מטיסה שיצאה מניו יורק, שם למדו בשנה האחרונה בישיבת חב"ד המרכזית בברוקלין. עשרות רבות של בחורי ישיבה צעירים, בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, חסידי חב"ד, נעצרו בעקבות אי הסדרת מעמדם מול צה"ל.
עם הגיע הבחורים ארצה, לאחר ביקורת הגבולות, אספו אותם לחדר צדדי עד להגעת קצינה מתל השומר שתחליט מה לעשות בעניינם. גורם המעורה בפרטים מסר ל'כיכר השבת' כי הבחורים לקחו בחשבון תרחיש שבו יעצרו, משום שלא עלה בידם לסדר את מעמדם מול צה"ל.
רבים מבני המשפחות של הבחורים, שלא התראו עמם במשך יותר משנה, המתינו באולם קבלת הפנים לשובם. כעת, לאחר השחרור, הם צפויים להיפגש עם בניהם.
מוקדם יותר נודע כי שניים מהבחורים שנעצרו הוגדרו כ"משתמטים פרקליטותיים", לאחר שלא התייצבו לצו הראשון במשך יותר מ-540 ימים, ונידונו למעצר בכלא 10. יתר העצורים אינם מוגדרים כך, ובשלב מוקדם יותר עלתה האפשרות שישוחררו בתנאים מגבילים.
העיתונאי דורון קדוש תמצת בקצרה: 27 מהעריקים הביעו הסכמה להתגייס - ולכן הם חתמו על צו מול שופט שהם יתגייסו, בוחרים מסלול גיוס, וכעת צה״ל יחל מולם בהסדרת תהליכי הגיוס. הם שוחררו לבתיהם. נחכה ונראה כמה מהם אכן יתגייסו.
13 לא הסכימו להתגייס - ולכן יישפטו בהמשך הערב וצפויים להישלח לכלא הצבאי.
2 נוספים נשלחו כבר בבוקר לכלא הצבאי כי הם עריקים מעל 540 יום.
המעצרים עוררו סערה בקרב הציבור החרדי, במיוחד על רקע השתייכותם של הבחורים לחסידות חב"ד והמאבק סביב סוגיית גיוס בני הישיבות. יו"ר יהדות התורה ודגל התורה, ח"כ יעקב אשר, תקף בחריפות את המעצרים וטען כי הם נועדו לשבש את הליך הבחירות.
"מזה זמן שאני מתריע על ניסיונות לשבש את הליך הבחירות על ידי ניסיון להגברת מעצרים מיותרים שאינם תורמים כלום לצבא ולגיוס", אמר אשר. "הבוקר הזדעזעתי לשמוע על מעצרם של בחורי ישיבות חסידי חב"ד שהגיעו לארץ, שמעכבים אותם בשדה התעופה".
גם תנועת ש"ס יצאה במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, והאשימה אותה ב"התערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות". בהוראת יו"ר ש"ס אריה דרעי, ח"כ ינון אזולאי פועל מול הגורמים הבכירים בצה"ל בדרישה להביא לשחרורם המיידי של הבחורים.
יצוין כי לחב"ד היה במשך שנים הסדר מול צה"ל ולפיו הבחורים מתגייסים כשנה לאחר חתונתם ושנת לימוד בכולל. במתכונת זו, ובהתאם להדרכותיו של הרבי מליובאוויטש בנושא, גויסו לאורך השנים צעירים רבים מהחסידות.
טקס סיום קורס קצינים בחטיבת החשמונאים
באופן אירוני, הערב יתקיים בירושלים טקס סיום קורס הקצינים הראשון של חטיבת החשמונאים, שבמסגרתו יקבלו 15 מסיימי הקורס דרגת סגן משנה. בין המסיימים גם שני חב"דניקים.
הקורס נמשך כשמונה חודשים, ובסיומו צפויים להשתלב בחטיבה לראשונה קצינים קרביים חרדים שצמחו במסגרתה. מדובר גם בקורס הקצינים הראשון בצה"ל שהותאם לאורח החיים החרדי, לרבות היבטי כשרות והלכה.
הטקס מתקיים במקביל לסערת מעצר בחורי חב"ד ולהמשך המחלוקת סביב מדיניות הגיוס של צה"ל מול הציבור החרדי.