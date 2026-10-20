דרמה ולחצים: עשרות בחורי חב"ד שוחררו מהכלא – ויועברו לבקו"ם

התפתחות דרמטית בפרשת מעצר בחורי חב"ד בנתב"ג: ל'כיכר השבת' נודע כי עשרות מהבחורים שנעצרו הבוקר (שלישי) בנמל התעופה בן גוריון שוחררו מהכלא הצבאי והם מועברים בשעה זו לבקו"ם.

על פי הנמסר, חלק גדול מהבחורים שנעצרו הביעו נכונות להתגייס לצה"ל, ובעקבות זאת הם משתחררים ומועברים לבקו"ם. עם זאת, לא כל העצורים שוחרו, וחלקם צפויים להישפט ולהישאר במעצר.

הבחורים נעצרו מוקדם יותר היום עם נחיתתם בארץ מטיסה שיצאה מניו יורק, שם למדו בשנה האחרונה בישיבת חב"ד המרכזית בברוקלין. עשרות רבות של בחורי ישיבה צעירים, בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, חסידי חב"ד, נעצרו בעקבות אי הסדרת מעמדם מול צה"ל.

עם הגיע הבחורים ארצה, לאחר ביקורת הגבולות, אספו אותם לחדר צדדי עד להגעת קצינה מתל השומר שתחליט מה לעשות בעניינם. גורם המעורה בפרטים מסר ל'כיכר השבת' כי הבחורים לקחו בחשבון תרחיש שבו יעצרו, משום שלא עלה בידם לסדר את מעמדם מול צה"ל.

רבים מבני המשפחות של הבחורים, שלא התראו עמם במשך יותר משנה, המתינו באולם קבלת הפנים לשובם. כעת, לאחר השחרור, הם צפויים להיפגש עם בניהם.

מוקדם יותר נודע כי שניים מהבחורים שנעצרו הוגדרו כ"משתמטים פרקליטותיים", לאחר שלא התייצבו לצו הראשון במשך יותר מ-540 ימים, ונידונו למעצר בכלא 10. יתר העצורים אינם מוגדרים כך, ובשלב מוקדם יותר עלתה האפשרות שישוחררו בתנאים מגבילים.