מפלגת ׳צבע שחור׳ משיקה היום (שלישי) את ג׳ינגל הבחירות שלה, תחת המסר המרכזי: ״מצילים את עולם התורה״. השיר החדש מתמקד במאבק נגד גזירת הגיוס ובביקורת על הפשרות והמתווים המוצעים לפתרון המשבר.

״די לרדיפת התורה, די לגזירות על ישראל ודי לפשרות על ישראל״, נאמר בפתיחת הג׳ינגל, שמציג בפני המצביע החרדי הכרעה ברורה: ״תורה או פשרה״.

בהמשך מצהירה המפלגה כי לא תסכים לוותר על אף בחור ישיבה, ומגדירה את המצב הנוכחי כ״איום קיומי על עולם התורה״. הסיסמה החוזרת בשיר - ״צבע שחור מגן עולם התורה״ - מבקשת למצב את המפלגה כחומת ההגנה הפוליטית על היכלי התורה ועל מעמדם של בני הישיבות.

הג׳ינגל נחתם בקריאה להצביע באותיות ״נר״, שיופיעו על פתק ההצבעה של המפלגה: ״הקול שלך עומד למבחן - מצביעים נר בקלפי״.