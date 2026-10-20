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מערכת הבחירות

׳צבע שחור׳ מחממת מנועים ועכשיו משיקה ג׳ינגל פרובקטיבי; "די די די"

המפלגה שמציבה את סוגיית הגיוס במרכז, משיקה היום ג'ינגל בחירות חדש ומצהירה כי לא תוותר על אף בחור ישיבה | ״הקול שלך עומד למבחן״ (חרדים)

חש
חזקי שטרן
כיכר השבת |
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הג'ינגל החדש
הג'ינגל החדש (צילום: צבע שחור)

מפלגת ׳צבע שחור׳ משיקה היום (שלישי) את ג׳ינגל הבחירות שלה, תחת המסר המרכזי: ״מצילים את עולם התורה״. השיר החדש מתמקד במאבק נגד גזירת הגיוס ובביקורת על הפשרות והמתווים המוצעים לפתרון המשבר.

״די לרדיפת התורה, די לגזירות על ישראל ודי לפשרות על ישראל״, נאמר בפתיחת הג׳ינגל, שמציג בפני המצביע החרדי הכרעה ברורה: ״תורה או פשרה״.

בהמשך מצהירה המפלגה כי לא תסכים לוותר על אף בחור ישיבה, ומגדירה את המצב הנוכחי כ״איום קיומי על עולם התורה״. הסיסמה החוזרת בשיר - ״ מגן עולם התורה״ - מבקשת למצב את המפלגה כחומת ההגנה הפוליטית על היכלי התורה ועל מעמדם של בני הישיבות.

הג׳ינגל נחתם בקריאה להצביע באותיות ״נר״, שיופיעו על פתק ההצבעה של המפלגה: ״הקול שלך עומד למבחן - מצביעים נר בקלפי״.
גיוס חרדיםגיוסג'ינגלבחירות 2026צבע שחור

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