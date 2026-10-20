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מהומה בשיכון ה׳

זעם בבני ברק: נהרס בית הוראה שפעל 35 שנה; הרב הותקף

פקחים הרסו בית הוראה שפעל 35 שנה בשיכון ה׳ • הרב נידאם הותקף ונזקק לטיפול רפואי | רבה של בני ברק הגיע למקום: "מחללים את כבוד התורה!" (חדשות חרדים)

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קובי ישראל
כיכר השבת |
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מהטמה בבני ברק
מהטמה בבני ברק (צילום: ישראל דוידוב)

מהומה קשה פרצה הבוקר (שלישי) בשכונת שיכון ה׳ ב, לאחר שפקחים ופועלים של הרשות לאכיפה במקרקעין, בליווי כוחות משטרה, הגיעו לרחוב לוין מרישא והחלו בהריסת בית ההוראה של הגאון רבי משה נידאם, שפעל במקום במשך 35 שנה.

ההריסה, שבוצעה בסביבות השעה 8:00 בבוקר על רקע טענות לבנייה בלתי חוקית, עוררה זעזוע בקרב תושבי השכונה. עשרות מתפללים ששהו בתפילת שחרית בבית המדרש המרכזי הסמוך יצאו למחות, ובמקום התפתחו עימותים בין התושבים לכוחות המשטרה.

במהלך האירועים הותקף הרב נידאם ונזקק לטיפול רפואי ראשוני במקום. נסיבות העימות והטענות בנוגע להתנהלות השוטרים טעונות בירור.

מהומת הריסה בבני ברק
מהומת הריסה בבני ברק (צילום: ישראל דוידוב)

בעקבות המהומות, הגיע למקום רבה של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, יחד עם סגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס שלמה אלחרר. הרב בן שמעון מחה בחריפות על הריסת בית ההוראה וזעק: "מחללים את כבוד התורה!"

הפעולה בוצעה בידי גורמי האכיפה במקרקעין, לצד גורמים הנדסיים בעירייה, על רקע טענות לבנייה בלתי חוקית במקום. הריסת בית ההוראה, שפעל במשך 35 שנה, והעימותים שהתפתחו בעקבותיה עוררו זעם בקרב תושבים ונציגים חרדים בעיר.

יצוין כי בחודשים האחרונים מתקיימת פעילות אכיפה מוגברת של הרשות לאכיפה במקרקעין ברחבי הארץ. לקראת חג הסוכות, הרשות פעלה למניעת הקמת מרפסות וקונסטרוקציות לא חוקיות, תוך הבהרה כי הפעילות אינה מכוונת נגד סוכות ארעיות אלא נגד תוספות בנייה המחייבות היתר.

בבני ברק עצמה מתמודדים בימים אלה עם משבר ניקיון חמור, כאשר המשנה לראש העיר עקיבא שטרן דורש סמכויות ניהוליות מלאות לניהול מערך הניקיון ומתריע על מצב שהוא לדבריו "חילול השם".

מהומת הריסה בבני ברק
מהומת הריסה בבני ברק (צילום: ישראל דוידוב)
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