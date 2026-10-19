תפנית בפרשת רצח הצעיר בניהו רזי ז"ל בשכונת נחלאות בירושלים: ביהמ"ש המחוזי בי-ם קבע כי אין ראיות המבססות את האישום נגד אגם צרפי ושילת חוטה.

כזכור על פי כתב האישום שהוגש בתחילה נגד שבעת הנאשמים בפרשה, שילת חוטה ואגם צרפי שכרו דירה לסוף שבוע יחד עם המנוח וחברו. לאחר מספר ימים העלו טענות על אלימות מצד הבנים ונסעו לדירתה של לינור ששון, אותה לא הכירו קודם לכן.

במקום החלה התארגנות אלימה שכללה התחמשות בכלי תקיפה כגון אלות, סכינים ופטיש שניצלים. מן החקירה עלה כי אגם צרפי צפתה בתקיפה בלייב באמצעות שיחת וידאו בזמן אמת, ואף חייכה בחלק מהזמן.