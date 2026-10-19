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"אין ראיות"

דרמה בתיק הרצח שהסעיר את המדינה: הוסר האישום מהחשודה שצפתה בלייב 

ביהמ"ש המחוזי בי-ם קבע כי אין ראיות המבססות את האישום נגד אגם צרפי ושילת חוטה, בפרשת רצח הצעיר בניהו רזי ז"ל בנחלאות (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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בניהו רזי

תפנית בפרשת רצח הצעיר בניהו רזי ז"ל בשכונת נחלאות בירושלים: ביהמ"ש המחוזי בי-ם קבע כי אין ראיות המבססות את האישום נגד אגם צרפי ושילת חוטה.

כזכור על פי כתב האישום שהוגש בתחילה נגד שבעת הנאשמים בפרשה, שילת חוטה ואגם צרפי שכרו דירה לסוף שבוע יחד עם המנוח וחברו. לאחר מספר ימים העלו טענות על אלימות מצד הבנים ונסעו לדירתה של לינור ששון, אותה לא הכירו קודם לכן.

במקום החלה התארגנות אלימה שכללה התחמשות בכלי תקיפה כגון אלות, סכינים ופטיש שניצלים. מן החקירה עלה כי אגם צרפי צפתה בתקיפה בלייב באמצעות שיחת וידאו בזמן אמת, ואף חייכה בחלק מהזמן.

(צילום: דוברות המשטרה)

בתיעוד דרמטי ומזעזע שפרסמה דוברות המשטרה מדקות ספורות לפני הרצח נראים החשודים בפרשה כשהם צועדים יחד בלב השכונה, עוצרים לשיחה קצרה ברחוב, ולאחר מכן ממשיכים במהירות לעבר דירת האירוח שבה התרחש האירוע הקשה.

ב הדגישו כי כל אחד מהחשודים נטל חלק פעיל באירוע האלים שהסתיים בתוצאה הטרגית.
משטרהמעצררצחנחלאותבניהו רזי

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