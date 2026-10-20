אמילי דמארי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

שורדת השבי אמילי דמארי יוצאת בחריפות נגד המשתתפים בפסטיבל אינדינגב, לאחר שתיעוד של מאות מבלים שרים ורוקדים לצלילי "שיר לשלום" עורר סערה ברשתות החברתיות. דמארי הגיבה בכאב למראות, על רקע מיקומו של הפסטיבל בעוטף עזה, במרחק של כ־20 קילומטרים מחניון רעים, שבו נערכה מסיבת הנובה בטבח שבעה באוקטובר.

"הסרטון של שיר לשלום הכה בי בחזה בעוצמות שלא ידעתי בכלל, איך אנשים עדיין מאמינים בשלום עם המפלצות האלה? איך?", כתבה דמארי בחשבון האינסטגרם שלה ב־19 באוקטובר. פסטיבל אינדינגב התקיים בין 15 ל-17 באוקטובר במצפה גבולות, לציון 20 שנה להיווסדו, ובמהלכו הופיעו אמנים ישראלים על פני כמה במות. בתיעודים שהופצו מהאירוע נראו מאות צעירים רוקדים ושרים יחד את השיר, כשברחבה נראו גם סממנים פוליטיים, ובהם כאפייה, חולצות המזוהות עם מפלגת הדמוקרטים ודגלים של הפועל תל אביב.

רוקדים עם כאפייה - פסטיבל אינדינגב ( צילום: מסך )

השיר, שהפך לאורך השנים לאחד הסמלים המזוהים עם מחנה השלום בישראל, עורר הפעם תגובות חריפות בשל מיקום האירוע והזיכרונות הקשים מהטבח באזור.

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דבריה של דמארי הצטרפו לביקורת ציבורית נוספת על האירוע. גם מירב חג'אג', אמה של סגן שיר חג'אג' ז"ל שנרצחה בפיגוע בירושלים, הגיבה בכאב לריקודים לצלילי השיר והזכירה את קורבנות הסכמי אוסלו, נרצחי שבעה באוקטובר והחיילים שנפלו במלחמה.